كل الصعوبات وتحديات التي ستمر عليك في الحياة ستجعلك تصل لقناعة واحدة مطلقة:

ا

امير الصحراءdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 نوفمبر 2021
المشاركات
88
النقاط
5
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كل الصعوبات و تحديات التي ستمر عليك في هذه الحياة ستجعلك تصل لقناعة واحدة مطلقة
انك عبد من عباد الله
وخلق من خلقه
لن تنجو الا بلطفه
ولن تبلغ شئ الابإرادته
ولن تتجاوز إلابرحمته سبحانه
وانه مهما:
زاد علمك
واتسعت حيلتك
وتعددت قدراتك
واغتررت بذكائك
وحتى لو سلكت كل الدروب
وفتحت لك كل الأبواب
فستبقى تائها" متخبطا"
الى ان تدرك
انه ليس لك دون باب الله بابا"
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top