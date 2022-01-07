كل الصعوبات وتحديات التي ستمر عليك في الحياة ستجعلك تصل لقناعة واحدة مطلقة:

كل الصعوبات و تحديات التي ستمر عليك في هذه الحياة ستجعلك تصل لقناعة واحدة مطلقة

انك عبد من عباد الله

وخلق من خلقه

لن تنجو الا بلطفه

ولن تبلغ شئ الابإرادته

ولن تتجاوز إلابرحمته سبحانه

وانه مهما:

زاد علمك

واتسعت حيلتك

وتعددت قدراتك

واغتررت بذكائك

وحتى لو سلكت كل الدروب

وفتحت لك كل الأبواب

فستبقى تائها" متخبطا"

الى ان تدرك

انه ليس لك دون باب الله بابا"