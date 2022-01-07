همسة الجمعة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,901
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال الله تعالى :"وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما"،في هذه الآية تتجلى حكمة الله تعالى، قد يحرمك من شيئ، وقد يأخذ منك شيئ، حينها تتحسر وتتألم ،وقد تبقى متحسرا طوال حياتك، كما هو حال أبوي الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، قتل ولدهما ،وأبدلهما الله بخير منه ولكنهما لايعلمان الغيب وسيبقيان في حسرة وندامة عليه، متناسيان حكمة الله تعالى في ذلك ،فاصبر على ماأصابك ،وةق بأقدار الله تعالى، وأبشر فالله تعالى لايختار لمؤمن ،إلا ماينفعه ويصلحه، والمؤمن الصادق مهما ألمت به المحن ،ومهما ضاقت عليه الدنيا، ومهما تلقى ضغوطات في الحياة إزداد يقينا بالله تعالى، وازداد تماسكا، وأتقن الصبر، وأحسن الظن بخالقه،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب البشارة ويكثر من قول:(أبشر) قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم:"بشروا ولا تنفروا ،ويسروا ولا تعسروا "،لا تحبس الكلام الطيب في قلبك أبدا أمدح واشكر وادع الله لمن تحب وقل خيرا للجميع ،فالكلام الطيب عبادة وهداية "وهدوا إلى الطيب من القول"،جعل الله أيامكم تباشير خير وفال فرح وسرور، اللهم أشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم كل ميت يارب
جمعتكم عامرة بذكر الله ،وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,842
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين اجمعين
سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,901
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين اجمعين
سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
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اللهم آمين يارب
مشكور
جزاك الله خيرا
ربي يسعدك سعادة الدارين
 
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