همسة الجمعة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال الله تعالى :

"وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما"

،في هذه الآية تتجلى حكمة الله تعالى، قد يحرمك من شيئ، وقد يأخذ منك شيئ، حينها تتحسر وتتألم ،وقد تبقى متحسرا طوال حياتك، كما هو حال أبوي الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، قتل ولدهما ،وأبدلهما الله بخير منه ولكنهما لايعلمان الغيب وسيبقيان في حسرة وندامة عليه، متناسيان حكمة الله تعالى في ذلك ،فاصبر على ماأصابك ،وةق بأقدار الله تعالى، وأبشر فالله تعالى لايختار لمؤمن ،إلا ماينفعه ويصلحه، والمؤمن الصادق مهما ألمت به المحن ،ومهما ضاقت عليه الدنيا، ومهما تلقى ضغوطات في الحياة إزداد يقينا بالله تعالى، وازداد تماسكا، وأتقن الصبر، وأحسن الظن بخالقه،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب البشارة ويكثر من قول:

(أبشر)

قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم:

"بشروا ولا تنفروا ،ويسروا ولا تعسروا "

،لا تحبس الكلام الطيب في قلبك أبدا أمدح واشكر وادع الله لمن تحب وقل خيرا للجميع ،فالكلام الطيب عبادة وهداية

"وهدوا إلى الطيب من القول"

،جعل الله أيامكم تباشير خير وفال فرح وسرور، اللهم أشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم كل ميت يارب

جمعتكم عامرة بذكر الله ،وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أسعد الله أوقاتكم بكل خير.