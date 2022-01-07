خياطتي لمئزر سكاي الجزء الثاني

السلطانة

السلطانة

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19 سبتمبر 2009
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النقاط
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بعدما حطيتلكم الموضوع الأول هنا

www.4algeria.com

خياطتي لمئزر سكاي الجزء الأول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياطتي لمئزر طبخ سكاي باللون الأسود طول وعرض القطعة 50/50 اطويها على اثنين اقلبها وارسم دوائر ثم أقص بالمقص المسنن اتحصل على هذا الشكل باللون الاحمر رسمت اشكالر وقصيتها وقمت بخياطتها على المئزر وهذه مآزر أخرى بأشكال مختلفة تحياتي للجميع
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حبيت نوريلكم مجموعة اخرى من مآزر المطبخ
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وهنا كانت حسب طلب الزبونات
باللون الوردي

فصلت ومباعد خيطت الجيب والحزام وزينت
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ان شاءالله تنال اعجابكم
😍
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