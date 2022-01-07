خياطتي لمئزر سكاي الجزء الثاني

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,870
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعدما حطيتلكم الموضوع الأول هنا
حبيت نوريلكم مجموعة اخرى من مآزر المطبخ
وهنا كانت حسب طلب الزبونات
باللون الوردي
فصلت ومباعد خيطت الجيب والحزام وزينت
ان شاءالله تنال اعجابكم
بعدما حطيتلكم الموضوع الأول هنا
خياطتي لمئزر سكاي الجزء الأول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياطتي لمئزر طبخ سكاي باللون الأسود طول وعرض القطعة 50/50 اطويها على اثنين اقلبها وارسم دوائر ثم أقص بالمقص المسنن اتحصل على هذا الشكل باللون الاحمر رسمت اشكالر وقصيتها وقمت بخياطتها على المئزر وهذه مآزر أخرى بأشكال مختلفة تحياتي للجميع
www.4algeria.com
حبيت نوريلكم مجموعة اخرى من مآزر المطبخ
وهنا كانت حسب طلب الزبونات
باللون الوردي
فصلت ومباعد خيطت الجيب والحزام وزينت
ان شاءالله تنال اعجابكم
آخر تعديل بواسطة المشرف: