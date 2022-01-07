كيف تكون طالب أو تلميذ ناجح 📝

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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النجاح هو تحقيق الإنسان لما يريده ويطمح له، ويصل الإنسان لهدفه بعد الجهد والمثابرة، فالنجاح عبارة هن كنز غالٍ لا يقدر أحد أن يفوز به إلا الطموح الذي لديه إرادة قوية، والطموح هو وقود كل نجاح، والنجاح يكون لذة للحياة
و تعتبر الدراسة من أهم الاشياء التي تعتبر النجاح اساس لها
حيث يواجه الطلاب صعوبات كثيرة خلال فترة الدراسة بعض منهم يتحمل هذه الصعوبات ،و ينجح في التغلب عليها رغبةً منه في إكمال مسيرته ،و البعض الآخر لا يفضل مواجهتها و يتخلى عن دراسته ،و دون أن يدرك أنه بذلك يدمر مستقبله ،و خلال السطور التالية لهذه المقالة سوف نتعرف عزيزي القارئ على أهمية الدراسة ،و الطرق التي يمكن الإستعانة بها للتشجيع على الدراسة
الهدف من وراء الدراسة قبل بداية العام الدراسي عليك التفكير في خططك أثناء العام وما هي اهدافك هذا العام الدراسي وهل اهدافك تتمثل في النجاح فقط ام النجاح والتفوق ام ان تكون الأول على الدفعة كاملة.
تحديد الهدف يخلق لك نوع من الحافز ويكون مشجع لك في الحصول على ما تريده. تقسيم الأهداف هي خطوة هامة للغاية وحاول تدريج اهدافك بين أهداف كبيرة وأهداف متوسطة وأهداف صغيرة او اهداف قريبة واهداف متوسطة واهداف على المدى البعيد وتكون هذه الأهداف مرتبطة ببعض بحيث الهدف الصغير يسهل عليك الهدف المتوسط ويقربك من هدفك الكبير. التركيز داخل غرفة الصف الاهتمام والتركيز داخل الغرفة الصفية يساعد على تعزيز العملية التعليمية، ولذلك يجب أن يولي الطالب أهمية واهتماماً كبيراً في الصف، وأن يحرص على الجلوس بجانب طالب مجتهد، والجلوس في مقعد ومكان مناسب يمكّنه من رؤية الأستاذ واللوح، ويوفر له الانتباه اللازم، كما ويجب إخبار المعلم أو أولياء الأمور عن أي مشاكل تمنع الطالب من الاهتمام والتركيز.
تسجيل المادة الدراسية يساعد تسجيل المادة التعليمية على سرعة الحفظ، حيث يمكن تسجيل المادة الصفية من خلال استخدام المسجل، كما يمكن تسجيل الدرس المراد حفظه بالصوت الشخصي، والاستماع إلى التسجيل لاحقاً مراراً وتكراراً لأن ذلك سيعزز من الحفظ السريع، فالتعلم السماعي من الطرق التي تساعد على تسريع الحفظ. كتابة المادة الدراسية تساعد عملية الكتابة على تسريع عملية الحفظ، لذلك لا بد من كتابة المعلومات المراد حفظها أثناء الاستماع إلى المادة الدراسية أو قراءتها، ويُفضّل كتابتها يدوياً بدلاً من استخدام الحاسوب، لأن ذلك يسهل قراءتها في وقت لاحق عند الحاجة إلى العودة إليها.
تنظيم الملاحظات ينبغي القيام بتقسيم جميع الملاحظات والمعلومات المراد حفظها، ووضعها في مجموعات مختلفة متعلقة ببعضها البعض، إذ تعد هذه طريقة مثالية للمتعلمين بصرياً، ويمكن تحديد المعلومات المهمة بالألوان المتعددة، فهذه سيساعد الطالب على حفظ المادة بسرعة وسهولة. تنظيم وقت الدراسة يجب تنظيم وقت الدراسة، فعلى سبيل المثال: إذا كان يجب حفظ عشرين كلمة، يمكن أن يتم تقسيم الحفظ على فترات، بمعنى أنه بدلاً من حفظ الكلمات كلها في آن واحد، يمكن تقسيمها إلى مجموعات، ودراسة كل مجموعة في وقت معين، كما ويمكن أن يساعد المعلم طلابه في تنظيم وقت الدراسة، فالعديد من عقول الطلاب لا تستطيع التركيز لمدة 45 دقيقة متواصلة، ولذلك لا بد من أخذ قسط من الراحة أثناء الدراسة، ثم العودة لمتابعتها. النوم والراحة يساعد النوم على تحسين الذاكرة ويزيد القدرة على الحفظ والدراسة، وقد أكد عدد من الباحثين ذلك، حيث إنّ أخذ قيلولة بعد تعلم شيء جديد يساعد على تثبيت ما تم تعلمه، كما ويساعد ذلك على تذكر ما تم حفظه بشكل أفضل ولمدة أطول
وَفَ الُاٌخيَرَ ربي يوفقكم
ويسهل طريقكم للنجاح
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت