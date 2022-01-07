كرونا والحبل على الجرار .

السلام عليكم ورحمة الله

الكل يذكر عام 2020 م منذ بدايته سلط الله سبحانه على الناس فايروس بسيط لكنه مميت ومعدي وينتشر بين الناس بشكل مخيف فأرتهب العالم واغلقت المطارات وسكرت الحدود واحتجزوا الناس في بيوتهم واغلقت المتاجر والاسواق بشكل لم يسبق له مثيل ورأينا كيف ان هذا الانسان المتكبر والمتجبر والمفاخر بصناعاته وابتكاراته لم يستطع مواجهة فايروس بسيط اطلق عليه ( كوفيد 19) وكأن الله سبحانه يريهم حجمهم وقدرهم بشيء من قدرته عز وجل فتعالى الله علوا كبيرا ..

اليوم ونحن بداية عام 2022م نواجه متحور جديد من متحررات كورونا يطلق عليه اسم مايكرون وهو سريع الانتقال والانتشار وها هو العالم يحذر منه وبدأت بعض دول العالم بغلق مطاراتها وموانيها وحدودها خوفا من انتشار الوباء بل ان هناك من اغلق دور التعليم وقاعات الافراح ومكان التجمعات وكأننا عدنا للمربع الاول ؟

قد يكون في ذلك حكمة الاهيه بعدما انتشر الظلم والفساد وتجرأت المخلوقات على خالقهم !

وقد يكون ذلك بسبب الذنوب والمعاصي التي انتشرت كما النار في الهشيم !



حقا لله في خلقه شئون ..