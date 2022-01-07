هنا الدول الاكثر امنا بين دول العالم ولم اجد بينها بلدا عربيا سوى دولة الامارات العربيه !

ياترى هل دولنا غير امنه كيف ؟

ماهو المقياس او المعيار الذي بموجبه رشحت هذه الدول .. نحن لله الحمد والمنه نعيش في دول امنه ومستقره وتخرج متى ماشئت من بيتك وتعود متى ماشئت وانت آمن وهذا فضل من الله لكن ما اثار انتباهي هو ان دولة الامارات هي الاولى عالميا ..



ما رأيكم ؟