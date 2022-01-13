أخبار و أصداء [الكاف يعتمد فوز مالي على تونس ]

Rayhan

Rayhan

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الكاف يعتمد فوز مالي على تونس


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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، إقرار نتيجة مباراة الأمس التي جمعت بين تونس ومالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، وهي فوز الأخيرة (1-0).

وكان حكم المباراة، جاني سيكازوي، قد أنهى المواجهة قبل موعدها الرسمي، في واقعة أثارت جدلا كبيرا.

ورفض منتخب تونس العودة لاستكمال الدقائق المتبقية من المباراة، بعدما طلب منه مسؤولو الكاف ذلك، مطالبا بإعادتها نظرا لأنها لم تنته في وقتها الأصلي، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي مساء اليوم اعتماد فوز مالي.






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الاسئلة :

1- ما رأيك في هذا القرار ؟

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2- هل تتوقع أن يستأنف الإتحاد التونسي على هذا القرار ؟

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3- كلمة حرة لك ؟

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