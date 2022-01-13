فجأة تذكرت هذا المكان الجميل

لاجودان شاف
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرت أعوام ولم أزر هذا المكان الجميل الذي كانت لي فيه شخصيا ذكريات كثيرة
سأحاول أن أتدكر بعض الاسماء
FETHI DZ
فريد ابو فيصل
moha le sage
العضو مكانش
ساندريلا زماني
moon light
شجون الروح
معاك يا الخضرا
عقيد اللمة معتز اللمة
روز
القطة الزهرية
عفاف الجزائرية
هههههههههههههه هذا كل ما اتذكر
مرت أعوام ولم أزر هذا المكان الجميل الذي كانت لي فيه شخصيا ذكريات كثيرة
سأحاول أن أتدكر بعض الاسماء
FETHI DZ
فريد ابو فيصل
moha le sage
العضو مكانش
ساندريلا زماني
moon light
شجون الروح
معاك يا الخضرا
عقيد اللمة معتز اللمة
روز
القطة الزهرية
عفاف الجزائرية
هههههههههههههه هذا كل ما اتذكر
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