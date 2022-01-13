فجأة تذكرت هذا المكان الجميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرت أعوام ولم أزر هذا المكان الجميل الذي كانت لي فيه شخصيا ذكريات كثيرة

سأحاول أن أتدكر بعض الاسماء

FETHI DZ

فريد ابو فيصل

moha le sage

العضو مكانش

ساندريلا زماني

moon light

شجون الروح

معاك يا الخضرا

عقيد اللمة معتز اللمة

روز

القطة الزهرية

عفاف الجزائرية

هههههههههههههه هذا كل ما اتذكر