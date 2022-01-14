المغرب تتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا والسنغال بعيدة عن الإبهار بالتعادل

بسم الله الرحمن الرحيم



السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ



أعضاء و زوار منتدى " بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 "



طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية



تحية طيبة للجميع .. ​



فاز منتخب المغرب 2-صفر على جزر القمر اليوم الجمعة ليتأهل للدور ثمن النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، وتعادل منتخب السنغال المبتلى بكورونا سلبيا مع غينيا بالمجموعة الثانية.



وعزز منتخب "أسود الأطلس" صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 6 نقاط، وتجرع منتخب جزر القمر الهزيمة الثانية تواليا ليظل في المركز الرابع والأخير بدون رصيد قبل مباراة غانا والجابون التي ستقام لاحقا اليوم.



أجرى وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 1-صفر على غانا بالمباراة الأولى، حيث لعب سفيان أمرابط مكان سامي مايي، وأيوب الكعبي مكان زكريا أبو خلال، وطارق تيسودالي مكان عز الدين أوناحي.



وبدأ المنتخب المغربي مهاجما، ولعب أكثر في نصف ملعب منتخب جزر القمر الذي اكتفى بأدوار دفاعية.

وأثمر ضغط "أسود الأطلس" عن افتتاح التسجيل بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعب الوسط سليم أملاح لاعب ستاندار لييغ البلجيكي، بعد مراوغة للاعبين وتسديدة اخترقت الشباك رغم وجود عدة مدافعين على خط المرمى إلى جانب الحارس.

وقد ارتطمت ضربة رأس للمدافع نايف أكرد في الدقيقة 37 بالعارضة بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها سفيان بوفال.



وانفرد الكعبي بعد دقيقتين بالمرمى، وراوغ الحارس، وكان يستعد للتسديد نحو الشباك الفارغة لكن المدافع محمد يوسف أبعد الكرة لركنية.



وقاد تيسودالي هجمة مرتدة سريعة في آخر دقيقة من الشوط الأول، لكنه لم يتفاهم مع زميله الكعبي وأهدر فرصة أخرى لتعزيز التقدم.



واستمر إهدار الفرص السانحة للتسجيل للمنتخب المغربي بالشوط الثاني، حيث تنافس كل من تيسودالي والكعبي وبوفال في إهدار محاولات من مدى قريب بعد ضغط متواصل.

ودفع مدرب المغرب بالثلاثي يوسف نصيري وزكريا أبو خلال وفيصل فجر مكان تيسودالي والكعبي وعمران لوزا، لكن استمر إهدار فرص أخرى أبرزها ركلة جزاء حصل عليها البديل أبو خلال بالدقيقة 83 لكن تسديدة نصيري تصدى لها الحارس سالم بن بوينا الذي أنقذ بعد دقيقة أخرى انفرادا من نصيري.



وعاد حارس منتخب جزر القمر ليتصدى لتسديدة أبو خلال من زاوية صعبة قرب النهاية.



وبعد الحظ العاثر والتسرع، أضاف البديل أبو خلال الهدف الثاني قبل دقيقة من النهاية بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

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السنغال بعيدة عن الإبهار مجددا ​