ساديو ماني : كأس الأمم الأفريقية الحالية غير عادلة !





انتقد نجم المنتخب السنيغالي ونادي ليفربول "ساديو ماني" التنظيم الغير عادل الذي ميز حسبه كأس الأمم الأفريقية الحالية المقامة بالكاميرون حيث أشار قائد أسود التيرينغا أن لعب منتخبه لمبارتين متتاليتين في وقت الظهيرة التي تمتاز بالحرارة العالية والرطوبة الخانقة غير عادل مطلقا بالنظر إلى أنه توجد منتخبات أخرى ومنها صاحب الأرض لا توجد لديهم أي مباراة فالظهيرة وهذا يطرح ألف علامة إستفهام خصوصا وأن المنتخبات القوية في صورة تونس الجزائر مالي والسينيغال لاقت صعوبات جمة فاللعب تحت تلك الظروف المناخية الصعبة وانه حسبه كان من الأفضل إجراء تعديل في توقيت اللعب بما يناسب طبيعة المناخ







كما عرج ماني على سوء أرضية الميدان التي لعبوا فيها والتي حسبه كانت جافة ولم يتم تبليلها بالماء قبل المباراة مما أعاق وصعب تحرك الكرة فالمباراة التي انتهت بالتعادل



يأتي هذا وسط زوبعة من الإنتقادات التي طالت كأس الأمم الحالية والتي كانت بسبب عديد المشاكل التي ميزت الدورة من مناخ وتوقيت وتحكيم وظروف إقامة سيئة في وقت لا تزال الدورة الحالية في بدايتها وقد تشهد مزيدا من المشاكل بالنظر لما يحدث حاليا











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