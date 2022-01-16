توقعاتكم لمباراة الجزاير ـ غينيا الاستوائية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,066
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
600x200.jpg

اهلا بكم جميعا

كما يعلم الجميع منتخبنا الوطني في الجولة الثانية
سيواجه منتخب غينيا الاستوائية
مباراة صعبة بسبب العوامل المحيطة بها و ظروفها
منتخبنا متعادل في المباراة الاولى امام السيراليون
و الغينيين انهزموا امام الايفواريين

الجولة الثانية اليو
الجزاير ـ غينيا الاستوائية

ستشد الانظار و معها كل الآمال و الأمنيات

أنتم في اللمة الغالية
نفتح باب التوقعات
و لكل صاحب توقع صحيح
وسام خاص تشجيعا منا

التوقعات مفتوحة الى غاية نهاية الشوط الأول

الجزاير ـ غينيا الاستوائية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top