توقعاتكم لمباراة الجزاير ـ غينيا الاستوائية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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اهلا بكم جميعا
كما يعلم الجميع منتخبنا الوطني في الجولة الثانية
سيواجه منتخب غينيا الاستوائية
مباراة صعبة بسبب العوامل المحيطة بها و ظروفها
منتخبنا متعادل في المباراة الاولى امام السيراليون
و الغينيين انهزموا امام الايفواريين
الجولة الثانية اليو
الجزاير ـ غينيا الاستوائية
ستشد الانظار و معها كل الآمال و الأمنيات
أنتم في اللمة الغالية
نفتح باب التوقعات
و لكل صاحب توقع صحيح
وسام خاص تشجيعا منا
التوقعات مفتوحة الى غاية نهاية الشوط الأول
الجزاير ـ غينيا الاستوائية