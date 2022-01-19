لقد أذينا غيرنا ....يا ويحنا

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جماعة الخير ان شاء الله أموركم لباس
اليوم سوف أسلط الضوء على ظاهرة للأسف أراها وعشتها وكثير منا لربما لم ينتبه لها عنوان موضوعي اليوم
عاملات تنظيف لقلوب غافلة....
تحية لكل إمرأة تعمل كعاملة تنظيف أولهن أمي الغالية حفظها الله لي
سوف أسلط الضوء على عمل منظفات سواء في البيوت أو المؤسسات الخصوصية أم العامة
ليعلم كل فرد منا أن هذا العمل لا يمس بكرامتهن ولا ينقص من قيمتهم بل على العكس نساء أرامل أو مطلقات أو عازبةت لم يتزوجن توجهنا لهذا العمل الشريف لظروف الحياة الى هنا الأمر عادي لكن السيء في الموضوع هو نحن نعم نحن نؤذيهن بتصرفات أقل ما يقال عنها لا تمد للإنسانية بصلة كيف ؟....
أبدأ ببعض رئيسات العمل أو مسؤول الموظفين في المستشفيات أو مؤسسات لما تجد هاته النسوة لتفرض سيطرتك عليهن لما نحن شعب لا نستقوا الا على الضعيف مثلنا فأنت عامل وهي عاملة مع فارق دراستك فقط وأحتار عندما أجد شابة أو شاب في المستشفى كمسؤول يهين عاملة تنظيف بعمر أمه قمة الحقارة فقط لأنه يراها أقل شأنا منه ..سبحان الله
أيضا أتوجه الى الشعب حتى نحن كشعبفيما بعضنا نحقر من جعلته الظروف تحت رحمتنا كيف أنك كرجل تدخن هناك سلة مخصصة لرمي نفايات لما ترميسيجارتك ارضا ووساختك وحتى اكياس أو اي تصرف منك وغير مبالي بتلك العجوز التي تنظف
كيف لك آنستي وأنت في قمة أناقتك الخارجية طبعا بعيدة كل بعد عن اناقة اخلاقك ترمين ما تأكلين او كأم فضلات طفلة أو حتى رأيت مم تنادي العاملة امام كل ناس لتطلب منها ان تظف امام ارجلها ويحكم من زمن فيه الساعة بعقارب ويوم ما ستنظفين تحت قدمها
نحن شعب بقلب غافل ونساء سخرن لتنظيف أوساخنا وجب علينا إحترامهن بعد رؤيتي لعمل امي وتعبهت صرت اقوم بالف حساب ولا أزكي نفسي طوال تواجديفي المستشفى اقوم بتنظيف غرفة وتعجيرها وجمع كل ما فيها ختى حمام اعزكم الله كنت انظفه اعلم لبس تملي واعلم هي مدفوعة الأجر لكن كرحمة مما ساعدوهن بتصرف تؤجرون عليه فقط ...لا ترمي فضلاتك لتتعب هي
وانت كرئيس عمل تعامل بمنطق قانون عملك لا تتعدى حدود أخلاقك كمسلك عاملهن بالمعروف خوفا من زمن يقلب فيه الأدوار
رسالتي لكل شخص تتوجه لعيادة لمؤسسة لمكان ترى فيه عاملة تنظيف لا تزود تعبها حاول قدر الإمكان مساعدتها ولو من بعيد لو انا وانت وغيرنا نفعل هذا لهونا عليهن الكثير...
هل رأيتم مواقف كهاته وحاولتم التدخل ؟
شكرا لكم
جماعة الخير ان شاء الله أموركم لباس
اليوم سوف أسلط الضوء على ظاهرة للأسف أراها وعشتها وكثير منا لربما لم ينتبه لها عنوان موضوعي اليوم
عاملات تنظيف لقلوب غافلة....
تحية لكل إمرأة تعمل كعاملة تنظيف أولهن أمي الغالية حفظها الله لي
سوف أسلط الضوء على عمل منظفات سواء في البيوت أو المؤسسات الخصوصية أم العامة
ليعلم كل فرد منا أن هذا العمل لا يمس بكرامتهن ولا ينقص من قيمتهم بل على العكس نساء أرامل أو مطلقات أو عازبةت لم يتزوجن توجهنا لهذا العمل الشريف لظروف الحياة الى هنا الأمر عادي لكن السيء في الموضوع هو نحن نعم نحن نؤذيهن بتصرفات أقل ما يقال عنها لا تمد للإنسانية بصلة كيف ؟....
أبدأ ببعض رئيسات العمل أو مسؤول الموظفين في المستشفيات أو مؤسسات لما تجد هاته النسوة لتفرض سيطرتك عليهن لما نحن شعب لا نستقوا الا على الضعيف مثلنا فأنت عامل وهي عاملة مع فارق دراستك فقط وأحتار عندما أجد شابة أو شاب في المستشفى كمسؤول يهين عاملة تنظيف بعمر أمه قمة الحقارة فقط لأنه يراها أقل شأنا منه ..سبحان الله
أيضا أتوجه الى الشعب حتى نحن كشعبفيما بعضنا نحقر من جعلته الظروف تحت رحمتنا كيف أنك كرجل تدخن هناك سلة مخصصة لرمي نفايات لما ترميسيجارتك ارضا ووساختك وحتى اكياس أو اي تصرف منك وغير مبالي بتلك العجوز التي تنظف
كيف لك آنستي وأنت في قمة أناقتك الخارجية طبعا بعيدة كل بعد عن اناقة اخلاقك ترمين ما تأكلين او كأم فضلات طفلة أو حتى رأيت مم تنادي العاملة امام كل ناس لتطلب منها ان تظف امام ارجلها ويحكم من زمن فيه الساعة بعقارب ويوم ما ستنظفين تحت قدمها
نحن شعب بقلب غافل ونساء سخرن لتنظيف أوساخنا وجب علينا إحترامهن بعد رؤيتي لعمل امي وتعبهت صرت اقوم بالف حساب ولا أزكي نفسي طوال تواجديفي المستشفى اقوم بتنظيف غرفة وتعجيرها وجمع كل ما فيها ختى حمام اعزكم الله كنت انظفه اعلم لبس تملي واعلم هي مدفوعة الأجر لكن كرحمة مما ساعدوهن بتصرف تؤجرون عليه فقط ...لا ترمي فضلاتك لتتعب هي
وانت كرئيس عمل تعامل بمنطق قانون عملك لا تتعدى حدود أخلاقك كمسلك عاملهن بالمعروف خوفا من زمن يقلب فيه الأدوار
رسالتي لكل شخص تتوجه لعيادة لمؤسسة لمكان ترى فيه عاملة تنظيف لا تزود تعبها حاول قدر الإمكان مساعدتها ولو من بعيد لو انا وانت وغيرنا نفعل هذا لهونا عليهن الكثير...
هل رأيتم مواقف كهاته وحاولتم التدخل ؟
شكرا لكم