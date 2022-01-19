لقد أذينا غيرنا ....يا ويحنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





جماعة الخير ان شاء الله أموركم لباس



اليوم سوف أسلط الضوء على ظاهرة للأسف أراها وعشتها وكثير منا لربما لم ينتبه لها عنوان موضوعي اليوم

عاملات تنظيف لقلوب غافلة....