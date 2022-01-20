السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

اخواني اخواتي اطرح عليكم مشكلتي التي تبدو عويصة و اعطوني رأيكم اقتراحاتكم او حتى دعاءا في ظهر الغيب ...

انا انسانة تزوجت زواج تقليدي في عمر صغير جدا درك راني 32 سنة عشت مع عائلة الزوج صراو مشاكل فللول مع عائلة الزوج ثم مع الزوج و هو من النوع اللي يسمع كلام يماه و الوالدين رفضوا الطلاق رجع حتى يعايرني يقولي والديك و مش قابلين بيك ونتي واش درتلك متروحيش معندكش كرامة ووووو

ومبعد كطالبت نسكن وحدي و راحت يماه عند اخوه ونا طالبت بهاذ الشي لأنو كان عندي طفل صغير ما يرقدش و هي كبيرة و اولادها رافضين يخدموها طلبت بنتها مطلقة بدون اولاد تجي تريح معانا تخدمها ما قبلتش مالقري وفرتها لها غرفة خاصة بها ونا نوض كل يوم صباح على المشاكل علاش رقدتي علاش طيبتي هاذي مناكلهاش ووووو انا تحملتها 10 سنوات عادي و كبرت خاطري مي في فترة حساسة كما فترة التربية و قلة النوم و الضعف اللي يكون عند المرأة ما قدرتش الله غالب خرجت من الدار رفدت ولادي موراها راحت بناءا على طلب ابنها قالها حرام يتفارقو الازواج بسبتك و هنا ديرو فبالكم كاين تفاصيل وحد اخرين ما ذكرتهمش مثلا دارت المشاكل فالحمل و صبرت حتى راجلي رجع يقولي رفدي روحك من الدار بيسك كنت مريضة و نتوحم مش قادرة ندير شي مع العلم هو اللي حب نزيدو بيبي ثالث و نا ما رحتش لأنو الأب رافض نولي و ما عندي اللي يرفدني و هذا أسوأ موقف و شعور تعرضت لو فحياتي نهار الواحد يحس روحو مقطوع من شجرة و خطرات الشيطان يوسوسلي نروح للحرام نقول هم الدنيا ولا هم الاخرة

المهم منين راحت يماه السيد تبدل رجع ما يهدر ما يحكي ما يخرجك ما يحوسك ما يشريلك و عام كامل يرقد برا الشومبرة كنقولو يقولو بسبة الطفل و الأسوأ رجع يضربني ...مش خترة مش زوج مش ثلاثة تماك بابا قالي رفدي روحك من الدار نرفع قضية خلع مصح أنا قتلو لا بسبب أنو رجعت متخوفة من فكرة الطلاق مع العلم ما كنتش نخاف ولكن أبي هو اللي زرعها فيا أنا كنت توجور نقول الانسان ما يعصيش ربي وصايي مش عيب الطلاق المهم تفاقمت الاوضاع حتى رجعت فعليا نعيش مع راجل معنديش ذرة محبة في قلبي تجاهو وما تقولوليش علاش راجل يضربني راجل تحملت قساوة أمو عشر سنوات و ازيد ونهار سكنت وحدي قالي ما فيكش الخير مع العلم حتى وحدة من كناينها قبلت تسكن معاها يصراو مشاكل ينحيلي الطوموبيل يقولي امشي برجليك نعيطله عالعشرة ارواح وصلني نخاف نمشي فهاذ الوقت وحدي يقولي امشي ربي يسهل عليك الناس اللي يشوفوني مع البرد ورافدة بيبي مع اولادي رجعو يهدرو يقولو واش كاين زوج طوموبيلات ومرا وحدها فالطريق فهاذ الوقت مع العلم مشاكل مش مستاهلين رجع يعايرني يقولي نتي فقيرة و ما عندكش فالوقت اللي راني نربي فولاده و هو مش قابل فكرة العمل اصلا و نهار سكنت يماه دار لها دار جبدت روحي منها كنطيب حاجة تحبها نبعثلها تسحق مساعدة نبعث بنتي مي انا مندورش فالحومة بيسك جزء كبير من المشاكل كان بسبتها مي ما نكذبوش على رواحنا راهو راجل و عندو عقل المهم انضريت انضريت انضريت حتى برد من قلبي تماما

دارلي موقف فهاذ الصيف بكيييييييييت كما ما بكيتش فحياتي صليت وادعيت ربي نضت من هاذيك الصلاة انسانة وحد اخرى والله العظيم برد من قلبي تماما رجعت نشفق عليه كفاش مرا ضعيفة و يدر معاها هاك نهار لاحظني بردت من جهتو ما نعاتبو ما نضارب معاه ما نطلبو يخرجني ما نقولو علاش سهرت ما نسقسيه على اي حاجة ينتاقدني نقولو انا روحي تعجبني ونتا ما تهمنيش تماك قالي راكي تخوني فيا وهو يخدم بعيد ضحكت حتى شبعت قتله منسمحش تهدر في عرضي مي انا ربي يحبني علابالك شحال كنت نحبك ونموت عليك ونغير عليك حتى الدمعة و تجيني قتله ضريتني حتى ربي برد محبتك من قلبي بيسك لوكان خلاني هاك راح نهبل وهاذي رحمة من عند ربي شفت الانسان كيدير اكسيدون هاذا بحث قريتو بعنوان العائدون من الموت

قالك الناس اللي دارو حوادث كامل ذكرو للباحث أنو يفقدو الوعي قبل وقوع الحادث علاش

لأنو الانسان كيكون الموقف اكبر من ان يستوعبه عقله يدوخ رحمة من الله

القلب ثاني يبرد كي ينضر بزاف

خطرة عايرني قالي مهما ندير فيك تريحي قتله بركا ما تنفخ روحك انا لوكان مش هاذ لولاد والله دقيقة منكملهاش فهاذ الدار...

رجعت من الداخل نتعذب لأنو نعيش مع انسان منحبوش ماعليش نحتارمك نحطك فوق راسي و اللي دير فيه ربي هو اللي يحاسبك مي كاينة حاجة

ماذا عن العلاقة الحميمية

انا مش شايفاتك راجل ولا شايفة روحي معاك مرا انا من الداخل تكسرت كفاش نقدر نقبل توشيني ومع هاذيك كنت نقاوم نفسي نقول كما ذليت روحي فبزاف مواطن نزيد نفورصي على روحي في هاذي وهي ماشية ..

مي مالداخل بديت نحس انو راني نموت ببطئ ووحدها اللي عاشت هاذ السيتياسيون تفهمني

المهم كنت نقول بالاك راهو يدير هكذا انتقاما من أمه اللي مش معايا

و زيد يماه سكنت فالدار و ما تهناتش ضربني مرة ضربني ظلما سجدت قلت ياربي ولا يماه هي اللي حرشاتو ما تهنيهاش في دارنا و دعيت لو بالخسارة ونا ما نعرف بواش دعيت

في كل مرة يضربني نقعد نرجف وحدي و ندعي ولكن مش منتبهة لواش نقول

المهم بعد ثلاثة ايام خسر وظيفته و موراها سكنت يماه و ما تهناتش في دارها و بداو يقولو سحر و عين قتله هاذي دعوة انسانة مظلومة

المهم اليوم صباح قالي هدرة هزتني من الداخل جرحتني حطمتني ما نعرفش كفاش نعبر

انا مور ما زيدت مؤخرا قبل عامين كنت سمينة يعني لاطاي خسرت بالنسبة ليه هو مي ما زدتش بزاف و هذا شيء طبيعي وفهاذ العامين الاخيرين كانوا من اقسى الاعوام كما يقولو الشر اللي كان عنده فالداخل شفتو

و ما قهرتنيش حاجة اكثر من انو رجع يعايرني و يقولي عجوزة

المشكل انا مش شايفة روحي عجوزة و حتى الناس اللي ما يعرفونيش يشوفو بناتي يقولولي هاي اخواتك مش بناتك تالمون اللاج مش ظاهر عليا وانك ترجعي سمينة مش معناتها راني عجوزة

وهنا باش نتفقو ميزاني كان 75 هو عندو حساسية من زيادة الوزن و عندو مشكل مع عمر المرأة الصغيرة ياربي ولوكان تكون مزعوقة راهي شابة هاذي فقتلها بكري و درك كتقدمت فالعمر فهمتها و عرفت بللي صح

وكاينة حاجة هو انسان خاين صح مخانيش فالفراش ولكن عندو صديقات و كاين اللي يبعثو صورهم وهو من قبل الزواج هكذا يعني قادر راهو يطلق النظر تاعه للحرام بزاف علابيها رجع مش قاع بيا والله ما نعرف وهو اكبر مني بتسع سنوات وبلعاني ني نذكر التفاصيل باش اللي يجاوب يقدر يكتشف المشكل وين

ونا لوكان راني عجوزة نقول و ما تغيضنيش مي المشكل مرانيش هكذاك تبدلت كما تتبدل اي وحدة

المهم قبل شهرين رجعت للالتزام بالرياضة و زيد الرضاعة تنقص الميزان المهم رجعت المياه لمجاريها السيد تبدل رجع يشريلي يخرجني معاه و يقولي متشهي كذا ومتشهي كذا ونا عجبني الحال لأنو راني عايشة بالرغم عني معاه بسبة اولادي حقيقة ولكنه كاين عشرة بيناتنا و مهما يكن لوكان تتحسن العلاقة وعلاش نن نفوتوها هنا خير من المشاكل و النفور النفسي

سقسيتو راك متبدل بزاف

قالي لاطاي تاعك رجعت تهبل

في شهرين تبدلتي

قتله علاجال لاطاي تحكي من نيتك

قالي نجيبهالك من لاخر نتي حاجة ما تصلحش فيك من غير لاطاي

قتله قول والله من نيتك قالي لاعقليتك لا تخمامك والو

يقولها ويعاود درك رجعت نتمنى نجي للدار نتمنى نخرجك ووووو

قتله مش حا نبكي بيسك سمعتني اكثر من هذا

مخي تبلوكا فللول ماعرفت نضحك ولا نبكي

وهو انسان مادي كلشي فالدنيا يتحسب بالدراهم ولا بالمقابل مكاش حاجة هاك مع العلم اللي يدخل لداري مايامنش راني عايشة معاه بسبة اولادي قايمة بلولاد بالدار بروحي عادي

مي حاجة ما تصلحش فيا قسمتني

انا اللي قاهرني هل كل هاذاك الجفاء لأنو زدت شي كيلوات زيادة و لا بيسك يظل سهران يحكي مع لبنات رجعت نبانله عجوزة تاع الصح كلشي تخلط في راسي

والأسوأ من كل هاذ الشي فقدت ثقتي بنفسي بزاف خايفة انو انا راني نشوف روحي حاجة و الناس يشوفوني نخوف ونا لا خبر .....

المهم من الداخل فوق مراني محطمة زدت تحطمت ومن جهة نقول علاش ندير بيه