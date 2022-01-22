أقمت حدادا على حبك !

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,888
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
هل تعلمين انني
شيعتُ ذكراك اليوم
وجَنازةٌ نُصبت من بعدِ أهواكِ
وغدوتُ في وهمٍ..
وغرقتُ في ولهٍ..
وأخذتُ في صمتٍ أسعى لِلُقياكِ
وكأنني لازلتُ أشتاقُ عينيكِِ
وعلي أعتابِ قدميكِ كَتبتُ أقداري
شيعتُ إحساسي أعلنتُ انهياري
من بعدِ لُقياكِ
وعزمتُ في نفسي أن أمحو ذكراكِ
وعزمتُ في نفسي هجرك وفُرقاكِ
وسأستثيرُ شوقي دوماً لأنساكِ
شيعتُ ذكراكِ اليوم والإحساس معهُ
شيعتُكِ وقلبي رافضٌ بائسٌ يكادُ يمنعهُ
وانينٌ حاضرٌ قلبي خرقاءٌ انتِ حمقاءٌ صماءٌ
فأنيني حاضرٌ صوتهُ وفؤادكِ عجزَ يسمعهُ
فإلاما تنتظري فالجنازةُ سارت ومشاعري ذُبحت
وحروفُ شِعري رُتلِت ندبٌ حزين
فلا تنتظري فنحنُ يا عزيزتي أشباهُ عاشقين
أفشي السر ورددي ولا تخافين
لا لومٌ عليكِ ولا أنا عليَّ اللومُ لِتلومين
أفشي السرَّ ورددي ولا تخافين
أفشي السرَّ ولا تتكتمين ولا تتقاعصين
فذكرىٌ بائسةٌ لا عليها عتاب
مضى وقت العِتاب ونحنُ في حُضن الغياب مُسيرين
مستسلمين خذلتنا أحلامَنا ..
ووعودٌ صدقناها حدَ اليقين
ونكثنا العهودَ فنكثتنا ..
فأصبحنا في شرع الحٌبِ مُذنبين
منبوذينَ في كلِ كتابِ عشقٍ تائهين لا مكان لنا
فما في كُتبِ العشقِ مكانٌ لأشباهِ العاشقين
شيعتُ ذكراكِ اليوم
وجنازةٌ نُصبت إن قُلتُ أهواكِ
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,034
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع قيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
هل توفيت والدتك أخي الغالي
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,888
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال إلياس:
موضوع قيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
هل توفيت والدتك أخي الغالي
إضغط للتوسيع...
بعيد الشر اخي الياس
والدتي مريضة قليلا لا اكثر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top