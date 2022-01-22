MiRInGI ALGeRia
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 613
- النقاط
- 517
- محل الإقامة
- alg
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 300دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 189دج (ثابت)
الي يأخد الكمية كاملة 187 دج (56000 دج)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 300دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 189دج (ثابت)
الي يأخد الكمية كاملة 187 دج (56000 دج)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)