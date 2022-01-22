عرض بيع بيع مبلغ 300$ NETELLER مقابل BARIDIMOB/CCP(الكمية كاملة 187دج)

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
300.00 دولار
سعر البيع
189.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
613
النقاط
517
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 300دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 189دج (ثابت)
الي يأخد الكمية كاملة 187 دج (56000 دج)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري


الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 
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