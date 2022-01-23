سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها تدور بنا الدنيا الحياة حول جميع الظروف فلا تيأس وترقب الخير من ساعة الي ساعة فاللهم غير حالنا لأحسنه



لايتوضع الا من كان واثقا بنفسه

ولا يتكبر الا من كان عالما بنقصه



يقول حكيم

كنت أبكي لأنني أمشي. بدون حذاء ولكنني توقفت عن البكاء

عندما رأيت رجلا بلا قدمين

دئما قل الحمد لله



الظروف تكشف لنا معادن الناس

بعضهم خاب فيهم الظن

وبعضهم عند حسن الظن

وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن