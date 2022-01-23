حكمة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,673
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها تدور بنا الدنيا الحياة حول جميع الظروف فلا تيأس وترقب الخير من ساعة الي ساعة فاللهم غير حالنا لأحسنه

لايتوضع الا من كان واثقا بنفسه
ولا يتكبر الا من كان عالما بنقصه

يقول حكيم
كنت أبكي لأنني أمشي. بدون حذاء ولكنني توقفت عن البكاء
عندما رأيت رجلا بلا قدمين
دئما قل الحمد لله

الظروف تكشف لنا معادن الناس
بعضهم خاب فيهم الظن
وبعضهم عند حسن الظن
وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,998
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال نعمات:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها تدور بنا الدنيا الحياة حول جميع الظروف فلا تيأس وترقب الخير من ساعة الي ساعة فاللهم غير حالنا لأحسنه

لايتوضع الا من كان واثقا بنفسه
ولا يتكبر الا من كان عالما بنقصه

يقول حكيم
كنت أبكي لأنني أمشي. بدون حذاء ولكنني توقفت عن البكاء
عندما رأيت رجلا بلا قدمين
دئما قل الحمد لله

الظروف تكشف لنا معادن الناس
بعضهم خاب فيهم الظن
وبعضهم عند حسن الظن
وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن
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وااااو

كلام رائع

بارك الله فيك اختي
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,673
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
وفيك باركة شكرا لك على لطفك ربي يحفظك ويسعدك ويرزقك من حيث لا تحتسب
 
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