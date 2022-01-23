تموت الام قبل الابناء

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
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ذكر
تموت الام قبل الابناء
فيدعو لها الابن .. فترتفع درجة الام في الجنة ،
فتتعجب من ذلك
فتقول : من أين لي هذا ..؟!
فيقولون لها : باستغفار ولدك لك ...
كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- :
" إنَّ اللهَ ليرفعُ الدرجةَ للعبدِ الصالحِ في الجنةِ،
فيقولُ: يا ربِّ من أينَ لي هذا؟! فيقولُون: باستغفارِ ولدِكَ لكَ"
ثم يموت الابن بعد ذلك وقد ارتفعت درجات أمه
فيلحق الولد بوالدته في أعلى الدرجات
مصداقًا لقوله تعالى : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء..".
لمَّا تدبرت هذا علمت أنها رحمة..
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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بارك الله فيك على الموضوع القيم أخي الغالي ناصر دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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