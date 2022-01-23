تموت الام قبل الابناء

فيدعو لها الابن .. فترتفع درجة الام في الجنة ،

فتتعجب من ذلك

فتقول : من أين لي هذا ..؟!

فيقولون لها : باستغفار ولدك لك ...

كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- :

" إنَّ اللهَ ليرفعُ الدرجةَ للعبدِ الصالحِ في الجنةِ،

فيقولُ: يا ربِّ من أينَ لي هذا؟! فيقولُون: باستغفارِ ولدِكَ لكَ"

ثم يموت الابن بعد ذلك وقد ارتفعت درجات أمه

فيلحق الولد بوالدته في أعلى الدرجات

مصداقًا لقوله تعالى : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء..".

لمَّا تدبرت هذا علمت أنها رحمة..