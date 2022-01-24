تمرين تطبيقي في الحال و التمييز

Rayhan

Rayhan

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ميز الحال من التمييز في الأمثلة التالية

1 انحنى اللاعبون شوقا الى الكاس

2خرجت من البيت باكرا

3قال عز و جل ( انا أكثر منك مالا)

وقال ايضا ( وقل رب زدني علما)

4ارتفع المجتهد قدرا

5امتلأت الجزائر فرحة بإحراز اللقب

6عدنا الى بيتنا سعداء

7 يزرع الفلاحون ارضهم قمحا

8 خرج الجزائريون الى الشوارع فرحانين



حاولو تحلوه و بعدها اطلعو على الحل
بالتوفيق ........












الحل


شوقا:حال

ـ باكرا:حال

ـ مالا:تمييز.

ـ عاما:تمييز

ـ قدرا:تمييز

ـ فرحة:حال

ـ سعداء:حال

ـ قمحا:تمييز

ـ فرحانين:حال.
 
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