تمرين تطبيقي في الحال و التمييز

ميز الحال من التمييز في الأمثلة التالية



1 انحنى اللاعبون شوقا الى الكاس



2خرجت من البيت باكرا



3قال عز و جل ( انا أكثر منك مالا)



وقال ايضا ( وقل رب زدني علما)



4ارتفع المجتهد قدرا



5امتلأت الجزائر فرحة بإحراز اللقب



6عدنا الى بيتنا سعداء



7 يزرع الفلاحون ارضهم قمحا



8 خرج الجزائريون الى الشوارع فرحانين

حاولو تحلوه و بعدها اطلعو على الحل

بالتوفيق ........