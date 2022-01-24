تمرين تطبيقي في الحال و التمييز

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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ميز الحال من التمييز في الأمثلة التالية
1 انحنى اللاعبون شوقا الى الكاس
2خرجت من البيت باكرا
3قال عز و جل ( انا أكثر منك مالا)
وقال ايضا ( وقل رب زدني علما)
4ارتفع المجتهد قدرا
5امتلأت الجزائر فرحة بإحراز اللقب
6عدنا الى بيتنا سعداء
7 يزرع الفلاحون ارضهم قمحا
8 خرج الجزائريون الى الشوارع فرحانين
حاولو تحلوه و بعدها اطلعو على الحل
بالتوفيق ........
الحل
شوقا:حال
ـ باكرا:حال
ـ مالا:تمييز.
ـ عاما:تمييز
ـ قدرا:تمييز
ـ فرحة:حال
ـ سعداء:حال
ـ قمحا:تمييز
ـ فرحانين:حال.