استفسارتكم + تذكير باهم المواعيد الدراسية

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ
أعضاء و زوار و منت" التكوين و التعليم بالمراسلة "
طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية
تحية طيبة للجميع ..
أمـا بعد ،،
اخواني اخواتي الكرام
السلام عليكم
اليوم فتحت هذا الركن الخاص بالاستفسارات الاعضاء للاجابة على انشغالاتهم واستفساراتهم و كذلك لتذكيركم بالتواريخ المحددة للفروض و امتحانات المستوى
لهذا تم فتح هذا الموضوع
لانه هناك من هو جديد في المراسلة وهناك من لا يعرف ماهي الخطوات اللتي يقوم بها
نحن نساعده ونرشده ان شاء الله
فاللذي عنده اي سؤال فمرحبا به
يضعه هنا وسيتم الاجابة عنه بحولي الله تعالى
ويمكن ايضا الاعضاء الاخرين المساعدة
فمرحبا بالجميع