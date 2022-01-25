كتاب المراجعة الشاملة للاستاذ خليل سعيداني 2021 pdf تحميل برابط مباشر

Rayhan

Rayhan

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مرحبا بكم زوار ومتابعي منتدى اللمة الجزائرية ,نقدم لكم اليوم أحد المراجع المهمة والجيدة التي تفيد طالب الباكالوريا للتحضير الجيد بغيت نيل نقطة جيدة ومقبولة في مادة الفلسفة وهو كتاب المراجعة الشاملة في الفلسفة للأستاذ خليل سعيداني... وفق اليات تنفيذ التدرجات الجديدة لوزارة التربية الوطنية

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محتويات كتاب المراجعة الشاملة للاستاذ خليل سعيداني 2021 :

جميع المقالات المقررة الأساسية و الفرعية
كيفية كتابة مقالة بمختلف الطرق المنهجية
نماذج لمقالات بالاستقصاء بالوضع و تحليل النص
جميع اسئلة الباكالوريا منذ 2008
مخططات ذهنية لحفظ الدرس
كويز لتقيم الفهم


الشعب التي بامكانها الاستفادة من كتاب المراجعة الشاملة للاستاذ خليل سعيداني 2021 PDF :


ـ العلوم التجريبة
ـ تقني رياضي
ـ رياضي
ـ لغات
ـ تسير و اقتصاد


تحميل كتاب المراجعة الشاملة للاستاذ خليل سعيداني 2021 PDF :

تحميل كتاب المراجعة الشاملة للاستاذ خليل سعيداني 2021 PDF

 
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