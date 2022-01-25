حلوة جافة بنينة وسهلة

المقادير

حبة بيض

نصف كأس سكر قلاصي

نصف كأس جوز الهند

نصف كأس زيت

2معالق مايزينة

مبشور الليمون

1 خمارة الحلوى

الفرينة

نخلط المكونات حتى الحصول على عجينة طرية

نشكل كريات ثم نشكل ثقب بالوسط بالاصبع

وندخلها للفرن

بعد أن تنضج نطلي الوجه بالمعجون و نرمدها في جوز الهند وفي الوسط نضع شوية معجون انا درت النصف معجون و النصف توفيا

نتمنى تعجبكم و تجربوها لأنها مناسبة لقهوة بالحليب