حلوة جافة بنينة وسهلة

بسمة القلوب
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
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- النقاط
- 513
- العمر
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
المقادير
حبة بيض
نصف كأس سكر قلاصي
نصف كأس جوز الهند
نصف كأس زيت
2معالق مايزينة
مبشور الليمون
1 خمارة الحلوى
الفرينة
نخلط المكونات حتى الحصول على عجينة طرية
نشكل كريات ثم نشكل ثقب بالوسط بالاصبع
وندخلها للفرن
بعد أن تنضج نطلي الوجه بالمعجون و نرمدها في جوز الهند وفي الوسط نضع شوية معجون انا درت النصف معجون و النصف توفيا
نتمنى تعجبكم و تجربوها لأنها مناسبة لقهوة بالحليب
حبة بيض
نصف كأس سكر قلاصي
نصف كأس جوز الهند
نصف كأس زيت
2معالق مايزينة
مبشور الليمون
1 خمارة الحلوى
الفرينة
نخلط المكونات حتى الحصول على عجينة طرية
نشكل كريات ثم نشكل ثقب بالوسط بالاصبع
وندخلها للفرن
بعد أن تنضج نطلي الوجه بالمعجون و نرمدها في جوز الهند وفي الوسط نضع شوية معجون انا درت النصف معجون و النصف توفيا
نتمنى تعجبكم و تجربوها لأنها مناسبة لقهوة بالحليب