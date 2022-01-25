حلوة جافة بنينة وسهلة

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
152
النقاط
513
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
المقادير
حبة بيض
نصف كأس سكر قلاصي
نصف كأس جوز الهند
نصف كأس زيت
2معالق مايزينة
مبشور الليمون
1 خمارة الحلوى
الفرينة
نخلط المكونات حتى الحصول على عجينة طرية
نشكل كريات ثم نشكل ثقب بالوسط بالاصبع
وندخلها للفرن
بعد أن تنضج نطلي الوجه بالمعجون و نرمدها في جوز الهند وفي الوسط نضع شوية معجون انا درت النصف معجون و النصف توفيا
نتمنى تعجبكم و تجربوها لأنها مناسبة لقهوة بالحليب
 

المرفقات

  • 20220125_170931.jpg
    20220125_170931.jpg
    1.5 MB · المشاهدات: 1
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top