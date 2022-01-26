







السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اخي واختي انت تريد طلب بطاقة التعريف الوطنية و لاول مرة سنقدم لكم الاوراق المطلوبة





هنا وقت دفعت اوراقي لم ياخدوا شهادة الميلاد مني لانه اصلا بواسطتها نخرجو الجنسية



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طريقة طلب بطاقة التعريف الوطنية لاول مرة:







استخراج الوثائق المطلوبة و التي سبق وذكرناها من قبل (الاوراق المطلوبة لطلب بطاقة التعريف البيومترية)

التوجه لمصلحة استخراج الوثائق البيومترية في البلدية التي تقطن فيها

ايداع ملف طلب بطاقة التعريف البيومترية

أخذ القياسات الحيوية (البصمة+ صورة بيومترية )

سوف تدرج رقم الهاتف في الاستمارة لعند وصول بطاقتك يرسل لك رسالة نصية

عند تلقي رسالة نصية يمكنك بعدها الذهاب لاستلام البطاقة





ملاحظة هامة : في جل الوقت لا يتم ارسال الرسائل النصية و يمنك الذهاب الى مصالح الوثائق البيومترية و السؤال عن بطاقتك





واي سؤال نحن في الخدمة











