البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 مع حلولها لل الأستاذ قزوري عبد القادر

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اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم تحميل البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 مع حلولها من اعداد الأستاذ قزوري عبد القادر , بحيث هذا الملف يحتوي تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 1 تطوّر كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحوّل كيميائي في محلول مائي و الوحدة 2 تطوّر جملة ميكانيكية .







محتويات ملف البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 لل الأستاذ قزوري عبد القادر



تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 1 : تطوّر كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحوّل كيميائي في محلول مائي

تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 2 : تطوّر جملة ميكانيكية





الشعب التي بامكانها الاستفادة من ملف البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 لل الأستاذ قزوري عبد القادر





شعبة العلوم الطبيعية.

شعبة تقني رياضي .

شعبة رياضي .