البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 مع حلولها لل الأستاذ قزوري عبد القادر

Rayhan

Rayhan

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اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم تحميل البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 مع حلولها من اعداد الأستاذ قزوري عبد القادر , بحيث هذا الملف يحتوي تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 1 تطوّر كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحوّل كيميائي في محلول مائي و الوحدة 2 تطوّر جملة ميكانيكية .



محتويات ملف البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 لل الأستاذ قزوري عبد القادر

تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 1 : تطوّر كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحوّل كيميائي في محلول مائي
تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 2 : تطوّر جملة ميكانيكية


الشعب التي بامكانها الاستفادة من ملف البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 لل الأستاذ قزوري عبد القادر


شعبة العلوم الطبيعية.
شعبة تقني رياضي .
شعبة رياضي .


البكالوريات الأسبوعية 1

الحل


البكالوريات الأسبوعية 2

الحل

البكالوريات الأسبوعية 3

الحل


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وسهلة التحميل
بالتوفيق لكم.....
 
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