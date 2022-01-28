البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 مع حلولها لل الأستاذ قزوري عبد القادر

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم تحميل البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 مع حلولها من اعداد الأستاذ قزوري عبد القادر , بحيث هذا الملف يحتوي تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 1 تطوّر كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحوّل كيميائي في محلول مائي و الوحدة 2 تطوّر جملة ميكانيكية .
محتويات ملف البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 لل الأستاذ قزوري عبد القادر
تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 1 : تطوّر كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحوّل كيميائي في محلول مائي
تمارين مرفوقة بالحل في الوحدة 2 : تطوّر جملة ميكانيكية
الشعب التي بامكانها الاستفادة من ملف البكالوريات الأسبوعية 1 – 2 – 3 لل الأستاذ قزوري عبد القادر
شعبة العلوم الطبيعية.
شعبة تقني رياضي .
شعبة رياضي .
البكالوريات الأسبوعية 1
الحل
البكالوريات الأسبوعية 2
الحل
البكالوريات الأسبوعية 3
الحل
الروابط مباشرة
وسهلة التحميل
بالتوفيق لكم.....