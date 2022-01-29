كران بالكمون الله الله

السلام عليكم يا أهل اللمة نتمنى كامل تكونو بخير و عافية

اليوم درت كاران حنا في تلمسان نسميوه كاران ماشي كرنطيطة

المهم الوصفة بالضبط في صينية 30 على25

غرفية كاران

3غرافي ماء

نصف كأس لتاي نتاع زيت

الملح

نخلط الكل و نتركه حوالي ربع ساعة يتشرب بعدها ندهن الصينية بالزيت ونفرغه فيها نشعل 10د من التحت و نطفئ ثم نشعل من الفوق حتى يتحمر مليح

نتمنى يعجبكم