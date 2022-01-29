كران بالكمون الله الله

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
164
النقاط
513
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم يا أهل اللمة نتمنى كامل تكونو بخير و عافية
اليوم درت كاران حنا في تلمسان نسميوه كاران ماشي كرنطيطة
المهم الوصفة بالضبط في صينية 30 على25
غرفية كاران
3غرافي ماء
نصف كأس لتاي نتاع زيت
الملح
نخلط الكل و نتركه حوالي ربع ساعة يتشرب بعدها ندهن الصينية بالزيت ونفرغه فيها نشعل 10د من التحت و نطفئ ثم نشعل من الفوق حتى يتحمر مليح
نتمنى يعجبكم
 

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