كران بالكمون الله الله

بسمة القلوب
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم يا أهل اللمة نتمنى كامل تكونو بخير و عافية
اليوم درت كاران حنا في تلمسان نسميوه كاران ماشي كرنطيطة
المهم الوصفة بالضبط في صينية 30 على25
غرفية كاران
3غرافي ماء
نصف كأس لتاي نتاع زيت
الملح
نخلط الكل و نتركه حوالي ربع ساعة يتشرب بعدها ندهن الصينية بالزيت ونفرغه فيها نشعل 10د من التحت و نطفئ ثم نشعل من الفوق حتى يتحمر مليح
نتمنى يعجبكم
اليوم درت كاران حنا في تلمسان نسميوه كاران ماشي كرنطيطة
المهم الوصفة بالضبط في صينية 30 على25
غرفية كاران
3غرافي ماء
نصف كأس لتاي نتاع زيت
الملح
نخلط الكل و نتركه حوالي ربع ساعة يتشرب بعدها ندهن الصينية بالزيت ونفرغه فيها نشعل 10د من التحت و نطفئ ثم نشعل من الفوق حتى يتحمر مليح
نتمنى يعجبكم