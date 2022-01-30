ميني كيش بعجينة لا تخطر على البال

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
سلام لحباب نتمنى تكونو بخير
اليوم سييت كيش من عند وحد اليوتيوبوز ممكن تكونو تعرفوها اسمها ،مطبخ ام تقوى ملاك، بعجينة غريبة بصح النتيجة خرجت روعة
العجينة
2كيسان فرينة
نص كأس زيت
ملح
وماء فقط
نديروها في الاشوار فرينة و الزيت و الملح حتى تتبسس
نحيوه من الاشوار و نزيدلو الماء البارد حتى تلتم العجينة و تخليوها ترتاح شوية و نخدمو بيها
والباقي راكم تعرفوه والحشو اختياري
نتمنى تجربوه النتيجة روعة الصراحة
 

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