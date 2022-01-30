ميني كيش بعجينة لا تخطر على البال

سلام لحباب نتمنى تكونو بخير

اليوم سييت كيش من عند وحد اليوتيوبوز ممكن تكونو تعرفوها اسمها ،مطبخ ام تقوى ملاك، بعجينة غريبة بصح النتيجة خرجت روعة

العجينة

2كيسان فرينة

نص كأس زيت

ملح

وماء فقط

نديروها في الاشوار فرينة و الزيت و الملح حتى تتبسس

نحيوه من الاشوار و نزيدلو الماء البارد حتى تلتم العجينة و تخليوها ترتاح شوية و نخدمو بيها

والباقي راكم تعرفوه والحشو اختياري

نتمنى تجربوه النتيجة روعة الصراحة