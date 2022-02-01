قلبه كبير".. إندونيسي يتزوج صديقتين في نفس الوقت

ناصر dz
:: عضو بارز ::
تزوج رجل إندونيسي من صديقتين في نفس الوقت، حتى لا يجرح مشاعرهما، وأقيمت المراسم في حضور العروسين يتوسطهما العريس،
ووضع فوق رؤوسهم غطاء للتعبير عن اتحادهم.
وقال العريس، إن قلبه خفق عندما رآهما معا، ولم يستطع اختيار واحدة منهما، فتقدم لخطبتهما، ووافقت الأسرتان وجرى الزواج، وفقا لموقع 9gag.
ومن الطريف أن الشاب تعثر خلال تلاوة الكلمات المفروضة في طقوس الزواج،
لكنه نجح في المرة الثانية وأقيم حفل الزفاف غير التقليدي في قرية Airtarap، كاليمانتان
، وتم عقده بمهر فقط بقيمة 10000 روبية (0.70 دولار) مشترك بين العرائس، وهو مبلغ بسيط للغاية
.ومن الشائع في إندونيسيا أن يقدم العريس المال أو هدية قيمة للعروس وأهلها، وكلما زادت قيمتها كلما أظهر العريس قدرته على رعاية زوجته.
ووضع فوق رؤوسهم غطاء للتعبير عن اتحادهم.
وقال العريس، إن قلبه خفق عندما رآهما معا، ولم يستطع اختيار واحدة منهما، فتقدم لخطبتهما، ووافقت الأسرتان وجرى الزواج، وفقا لموقع 9gag.
ومن الطريف أن الشاب تعثر خلال تلاوة الكلمات المفروضة في طقوس الزواج،
لكنه نجح في المرة الثانية وأقيم حفل الزفاف غير التقليدي في قرية Airtarap، كاليمانتان
، وتم عقده بمهر فقط بقيمة 10000 روبية (0.70 دولار) مشترك بين العرائس، وهو مبلغ بسيط للغاية
.ومن الشائع في إندونيسيا أن يقدم العريس المال أو هدية قيمة للعروس وأهلها، وكلما زادت قيمتها كلما أظهر العريس قدرته على رعاية زوجته.