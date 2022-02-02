اوقات الفراغ

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
171
النقاط
513
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم أصدقائي اتمنى ان تكونو بخير و اهم شيء بصحة و عافية

اليوم اخص بالذكر صديقاتي النساء لاني اعلم أن الرجال طول النهار في العمل ووقته الفارغ يستغله في الراحة من تعب اليوم.كل ربة بيت عند اسيقاظها صباحا تبدأ مهامها اليومية بشكل روتيني و آلي بحكم الممارسة اليومية لكن في بعض الأحيان يكون لنا وقت ولو صغير نشعر فيه بالملل و الحاجة إلى فعل شيء جديد ،يكفي لبعض المتعة و التغيير و يعيد شحنك .
لدى الدعوة عامة كل اخت تعطينا فكرة عن ماذا تفعل في وقت فراغها لناخذ افكار تفيدنا . ونقوم ربما بنشاطات مغايرة تعطينا جرعة من التحفيز و التشجيع لمواصلة كفاحنا اليومي هههه

سلااااااااااااااام
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,956
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في وقت فراغي وحسب ظروفي قد أقوم بالخياطة ..قد أحضر لنشاط ما أقوم به مع ابنتي.. تثبيت حرف او عدد.. رسم فراشة وماشابه.. اقرأ سور من القرآن بتركيز او اكرر دعاء لحفظه..
او احضر اجوندا وابدأ بالتخطيط ههه
لفكرة ما.
بالرغم من ضيق وقتي وكوني اسكن مع عائلة زوجي استغل بعض الوقت للقيام بالامور المهمة بعيدا عن روتين الطبخ والمنزل...
موضوع مهم اختي قمتي بطرحه ان شاءالله يفيدونا الاخوة والاخوات بأفكار اخرى
 
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