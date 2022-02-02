اوقات الفراغ

السلام عليكم أصدقائي اتمنى ان تكونو بخير و اهم شيء بصحة و عافية



اليوم اخص بالذكر صديقاتي النساء لاني اعلم أن الرجال طول النهار في العمل ووقته الفارغ يستغله في الراحة من تعب اليوم.كل ربة بيت عند اسيقاظها صباحا تبدأ مهامها اليومية بشكل روتيني و آلي بحكم الممارسة اليومية لكن في بعض الأحيان يكون لنا وقت ولو صغير نشعر فيه بالملل و الحاجة إلى فعل شيء جديد ،يكفي لبعض المتعة و التغيير و يعيد شحنك .

لدى الدعوة عامة كل اخت تعطينا فكرة عن ماذا تفعل في وقت فراغها لناخذ افكار تفيدنا . ونقوم ربما بنشاطات مغايرة تعطينا جرعة من التحفيز و التشجيع لمواصلة كفاحنا اليومي هههه



سلااااااااااااااام