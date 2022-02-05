سقـط طفل مغربي يدعى "ريان" في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد، منذ الثلاثاء الماضي عندما سقط الطفل البالغ من العمر 5 سنوات داخل البئر بدوار إغران، والطفل مازال عالقا على بعد حوالي 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس ولم يتم انتشـاله حتى الآن لضيق فتحة البئر.

وفشلت محاولة شاب من أبناء المنطقة تطوع لانتشال الطفل، كما فشلت محاولة عنصر من جمعية متخصصة في الاستغوار في الوصول إليه، وذلك بسبب ضيق عرض البئر وتعمل عناصر الوقاية المدنية المغربية على مد الطفل بالأوكسجين، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات الحفر بشكل أفقي في محاولة لإنقاذ الطفل "ريان".

يذكر أن الطفل سقط في البئر في غفلة من والديه، وأثار هذا الحادث تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل وسم باسم "ريان" يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصات التواصل.



اللهم إنك تراه ونحن لا نراه، احفظه بعينك التي لا تنام من كل شر اللهم رده الى أهله رداً جميلاً

اللهم كما رددت موسى إلى أمه ويوسف إلى أبيه

رد الطفل ريان إلى والديه سليماً معافى من كل شر يارب العالمين