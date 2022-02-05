التراث العربي القديم .

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,384
النقاط
491
نحن نستق ثقافتنا من ارثنا العربي القديم وكثيرا ما نفخر به فثقافتنا واخلاقياتنا ومبادئنا وقيمنا نستمدها من ارثنا التاريخي القديم ، كنت ولازلت ابحر في الأدب العربى التراثى واعزو ثقافتنا الى تلك العصور والتي اعتقد ان لها الدور الفاعل في صنع حضارتنا لكنني اقف كثيرا عند قول الشاعر العربي البحتري حينما قال ..
ومن نِعم الله لا شك فيه حياةُ البنين وموتُ البنات

حيث بدأت بنقد اخلاقي وادركت كم القيم السلبيه الكامنه في ذلك التراث من تمجيد للعنف وفخر كاذب وغرور وشحاذه وهجاء ورؤى متوحشه وقد اتبع البحتري مقته لبنات حوى حيث قال ..

قد ولدن الاعداء قدما وورثن البلاد الاقاصي البعداء
لم يئد كثرهن قيس تميم غيلة بل حمية وإباء

فما رأي كل منكم حول الغث الموجود في ارثنا القديم وما مدى تأثيره في ثقافتنا وانسانيتنا وحضارتنا ،، بودي ان يكون النقاش بعيدا عن الشخصنه .
شكرا .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,224
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
أهلا اخي قولدن

انا اراها في ارث البشرية جميعا ان نجد مراحلا اقرب الى الجهل
ففي اوربا مثلا في وقت من الاوقات كان رجال العلم و الدين
يتناقشون حول ماهية المرأة و هل هي بشر أم شيء خر
كما كانوا يرون ان الوسخ على الاجساد امر صحي و النظافة امر غير صحي

و العرب جزء من الانسان روا بمراحل بلغ الجهل مبلغه

اما عن تأثير ذالك على طبائعنا فأرى ان الاسلام غيرها و بقي الاستثناء
عند بعضنا حتى ان بعضا اهان الطفل الذكر و ججعله خادما لابيه جامعا للثروة
لا يحق له ان يرتاح او يستحم و سمعت احدا يقول لابنه الذكر انت ولدت لتكون بغلا خادما

اذن اراها استثناءات تقع على الرجل و المرأة لكن هته الاستثناءات اغلبها على المرأة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top