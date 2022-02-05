التراث العربي القديم .

أهلا اخي قولدن



انا اراها في ارث البشرية جميعا ان نجد مراحلا اقرب الى الجهل

ففي اوربا مثلا في وقت من الاوقات كان رجال العلم و الدين

يتناقشون حول ماهية المرأة و هل هي بشر أم شيء خر

كما كانوا يرون ان الوسخ على الاجساد امر صحي و النظافة امر غير صحي



و العرب جزء من الانسان روا بمراحل بلغ الجهل مبلغه



اما عن تأثير ذالك على طبائعنا فأرى ان الاسلام غيرها و بقي الاستثناء

عند بعضنا حتى ان بعضا اهان الطفل الذكر و ججعله خادما لابيه جامعا للثروة

لا يحق له ان يرتاح او يستحم و سمعت احدا يقول لابنه الذكر انت ولدت لتكون بغلا خادما



اذن اراها استثناءات تقع على الرجل و المرأة لكن هته الاستثناءات اغلبها على المرأة