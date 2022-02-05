التراث العربي القديم .

aljentel
:: عضو متألق ::
نحن نستق ثقافتنا من ارثنا العربي القديم وكثيرا ما نفخر به فثقافتنا واخلاقياتنا ومبادئنا وقيمنا نستمدها من ارثنا التاريخي القديم ، كنت ولازلت ابحر في الأدب العربى التراثى واعزو ثقافتنا الى تلك العصور والتي اعتقد ان لها الدور الفاعل في صنع حضارتنا لكنني اقف كثيرا عند قول الشاعر العربي البحتري حينما قال ..
ومن نِعم الله لا شك فيه حياةُ البنين وموتُ البنات
حيث بدأت بنقد اخلاقي وادركت كم القيم السلبيه الكامنه في ذلك التراث من تمجيد للعنف وفخر كاذب وغرور وشحاذه وهجاء ورؤى متوحشه وقد اتبع البحتري مقته لبنات حوى حيث قال ..
قد ولدن الاعداء قدما وورثن البلاد الاقاصي البعداء
لم يئد كثرهن قيس تميم غيلة بل حمية وإباء
فما رأي كل منكم حول الغث الموجود في ارثنا القديم وما مدى تأثيره في ثقافتنا وانسانيتنا وحضارتنا ،، بودي ان يكون النقاش بعيدا عن الشخصنه .
شكرا .
ومن نِعم الله لا شك فيه حياةُ البنين وموتُ البنات
حيث بدأت بنقد اخلاقي وادركت كم القيم السلبيه الكامنه في ذلك التراث من تمجيد للعنف وفخر كاذب وغرور وشحاذه وهجاء ورؤى متوحشه وقد اتبع البحتري مقته لبنات حوى حيث قال ..
قد ولدن الاعداء قدما وورثن البلاد الاقاصي البعداء
لم يئد كثرهن قيس تميم غيلة بل حمية وإباء
فما رأي كل منكم حول الغث الموجود في ارثنا القديم وما مدى تأثيره في ثقافتنا وانسانيتنا وحضارتنا ،، بودي ان يكون النقاش بعيدا عن الشخصنه .
شكرا .