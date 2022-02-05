مشكلتي تكمن كوني اعتقدت ان زواجي سينجح من رغم اختلاف البيئة والمستوى المعيشي لي ولزوجي.. ربما ستلومونني لكنني اكتشفت انه ان تزوجت البنت مع رجل اقل منها فالمستوى الاجتماعي سيؤثر عليهما في المستقبل.

اجل انا من ضحيت بنفسي دراستي وعملي من اجل رجل اعتقدت انه سيكون لي نعم الزوج لااان اتزوج بشخص انا من سيضحي فالنهاية فهو لن يضحي بعائلته من اجلي

كم كنت غبية حين ضحيت بنفسي ولم اواصل نجاحي حتى انه اليوم وبعد مرور سنوات من الزواج والانجاب لم يستطع توفير مسكن محترم لنا فابسط الحقوق كزوجين لانمتلكها فاولادنا ينامون معنا

زوجي ليست لديه الجراة ولاشخصية ليطالب بحقه في بيع منزل العائلة الذي رفضت والدته بيعه زوجي الدي تزوجت به يتحمل مسؤولية اخواته ووالدته ويتحمل ضغوطات اخوته المتزوجون واولادهم بحكم انه لايستطيع جرح والدته فان تكلم عن بيع المنزل سيجرح مشاعرها اما عني فلاباس يجي علي ان اتقبل الامر لانها والدته ويجب علي تقبل سيطرتها والا سيطلقني بالثلاث

ولاني فقط استحق ما تنازلت عنه

وهذه رسالة لكل فتاة ناجحة في، دراستها وعملها تضحي من اجل زوج لايستحق

سامحوني فهي مجرد فضفضة

لوهلة شعرت اني سانفجر ان لم اكتب

لاحول ولاقوة الا بالله



اعذروني