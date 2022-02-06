افتراضي عدت اليكم hamza_2006منتدي قلب الجزائر قديمااااااا

hamza__2006
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 فيفري 2022
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- بوسعاده الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
عدت للمنتدىات بعد سنوات غياب لم أعتد ان اغيب عنه بمثلها
اتمني ان يكون الجميع بخير وكل من يعرف حمزه من بوسعاده
بهدا الاسمhamza_2006
كنت متواجذ علي منتدي قلب الجزائر
منتدي اللمه
سنوات 2007________2008_______2009
وارجواكل من يعرفني ويعرف احد من منتديات قلب الجزائر او يتدكر اسمي ان يترك رد هنا
ان تكون عودتي ميمونة ^^
تحيااتي
عدت للمنتدىات بعد سنوات غياب لم أعتد ان اغيب عنه بمثلها
اتمني ان يكون الجميع بخير وكل من يعرف حمزه من بوسعاده
بهدا الاسمhamza_2006
كنت متواجذ علي منتدي قلب الجزائر
منتدي اللمه
سنوات 2007________2008_______2009
وارجواكل من يعرفني ويعرف احد من منتديات قلب الجزائر او يتدكر اسمي ان يترك رد هنا
ان تكون عودتي ميمونة ^^
تحيااتي