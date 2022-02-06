افتراضي عدت اليكم hamza_2006منتدي قلب الجزائر قديمااااااا

H

hamza__2006

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 فيفري 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
41
محل الإقامة
بوسعاده الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم
عدت للمنتدىات بعد سنوات غياب لم أعتد ان اغيب عنه بمثلها
اتمني ان يكون الجميع بخير وكل من يعرف حمزه من بوسعاده
بهدا الاسمhamza_2006
كنت متواجذ علي منتدي قلب الجزائر
منتدي اللمه
سنوات 2007________2008_______2009
وارجواكل من يعرفني ويعرف احد من منتديات قلب الجزائر او يتدكر اسمي ان يترك رد هنا
ان تكون عودتي ميمونة ^^
تحيااتي
 
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