افتراضي عدت اليكم hamza_2006منتدي قلب الجزائر قديمااااااا

السلام عليكم

عدت للمنتدىات بعد سنوات غياب لم أعتد ان اغيب عنه بمثلها

اتمني ان يكون الجميع بخير وكل من يعرف حمزه من بوسعاده

بهدا الاسمhamza_2006

كنت متواجذ علي منتدي قلب الجزائر

منتدي اللمه

سنوات 2007________2008_______2009

وارجواكل من يعرفني ويعرف احد من منتديات قلب الجزائر او يتدكر اسمي ان يترك رد هنا

ان تكون عودتي ميمونة ^^

تحيااتي ​