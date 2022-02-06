اصدُقْ نفسَكَ

طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,702
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كثيرا منا يزعمُ حبَّ الشيء و العَزمَ على فعلِه و أنه بين عَيْنَيه غَيرَ أنه يُحَال بينَه و بَينَ فِعْله و أن الوقتَ لا يُسعِفُه
و الحقيقة أن القلبَ إن صُبغَ بشيء و طُبِع فِيه هذا الشيء لن يطيقَ التخلي عنه و يجدُ كلَّ لحظةِ بعدٍ عنهُ مُرّة .....في عزّ المزاحمة يخلق له وقتًا و يبلي جسده في التفاني له ...
لا تظلموا أنفسكم و إن رأيتم منها زُهدًا في شيء تحسبون أنّه مِنكم بمَكانَةٍ فاتهموا مَكانتَه في قلبكم و راجعوا أنفسكم و خلّوها مما أصابها من الكَدَر
يا قوم إن أحببتم بابًا من أبواب الخير فرابطوا و لا تَرضَوا بالقعودِ عنه فلا تدرون هو اليوم و قد لا يكون غدا و أنتم هنا اليوم و قد لا تكونون غدا ....
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