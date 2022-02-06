اصدُقْ نفسَكَ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهكثيرا منا يزعمُ حبَّ الشيء و العَزمَ على فعلِه و أنه بين عَيْنَيه غَيرَ أنه يُحَال بينَه و بَينَ فِعْله و أن الوقتَ لا يُسعِفُهو الحقيقة أن القلبَ إن صُبغَ بشيء و طُبِع فِيه هذا الشيء لن يطيقَ التخلي عنه و يجدُ كلَّ لحظةِ بعدٍ عنهُ مُرّة .....في عزّ المزاحمة يخلق له وقتًا و يبلي جسده في التفاني له ...لا تظلموا أنفسكم و إن رأيتم منها زُهدًا في شيء تحسبون أنّه مِنكم بمَكانَةٍ فاتهموا مَكانتَه في قلبكم و راجعوا أنفسكم و خلّوها مما أصابها من الكَدَريا قوم إن أحببتم بابًا من أبواب الخير فرابطوا و لا تَرضَوا بالقعودِ عنه فلا تدرون هو اليوم و قد لا يكون غدا و أنتم هنا اليوم و قد لا تكونون غدا ....