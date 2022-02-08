اشتقت الى اللمة😍

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..والصلاة والسلام على خير خلقه عليه افضل الصلاة والسلام اما بعد...عدت اليكم ...عدت الى اللمة الجميلة التي افتقدتها منذ حوالي خمسة اشهر...اشتقت الى ان اكتب المواضيع وااخذ بنصائح اعضاء اللمه الكرام...اعتذر عن غيابي لكنني دخلت حياة جديدة ولم اتاقلم بعد على الروتين كما انني حامل...واغلب الاحيان اغط في نوم عميق...كيف احوالكم واخباركم...اتمنى ان تكونو جميعا بالف خير...اريد ان اطلب منكم طلبا خاصة النساء...افيدوني في التعامل مع اهل الزوج خاصة ان الزوج يعمل بعيدا فاغلب الاحيان انا وامه وابيه فقط..وشكرا مسبقا❤❤❤