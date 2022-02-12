فتاة حساسة تعود (نجلا )

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هادي غيبة لوكان تشوفو شحال تواحشتكم هادووووو سنين ماجيتش من 2017 إلى يومنا هذا ..واش نقولكم تواحشتكم ربي يعلم من الحدادة للحدادة .

ان شاء الله تكونو كامل بخير وعافية وتحية للأعضاء القدماء صدقوني نسيت الأسماء تالمو تهليت بأمورالدنيا والحياة والله ربي عالم شحال راني متواحشتكم ..ربي يحفظكم وين ماكنتوا ووين ما تكونو ..

لي عودة بعد هاته السنين ..

تذكرت لؤلؤة قسنطينة ومون لايت وحكيم وحمزة هذا اللي قدرت نشفا عليهم ..باقي سامحوني الذاكرة راحت مع العمر ههه .

اتهلاو نتلاقاو في ساعة الخير



اللي يشفا عليا يفكرني ❤