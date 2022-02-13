تسجيلات الدراسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته_ تسجـيلات التحضيري و السنـة الأولى ابتدائي ستنطـلق في الفاتح من شـهر أفريل المـقبل_ الأطـفال المعنيون بالتسجيل في السنة الأولى هم مواليـد سنـة 2016 ( من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر)_ أمـا التحضيري فهم مواليـد 2017 ( من 1 جانفي إلى أن ينتهي عدد المقاعد )الأطفال المسجلون في التحضيري ينتقلون بنفس الملف و لا يعـاد تسجيلهم مرة أخـرى_ لتسجيل طفلك بتخفيض السن يجب تسجيله في التحضيري أولا ثم تقديم طـلب خطي موجـه إلى مدير المـدرسة و بعدها انتظار الـرد من مديريـة التربيـة(نموذج طلب خطي_ تخفيض السن يخص فقط الأطفال المولودين في جانفي ، فيفري ، مارس 2017 و لا يخص أطفال التحضيري#تحـياتي