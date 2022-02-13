تسجيلات الدراسة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,998
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



📌 _ تسجـيلات التحضيري و السنـة الأولى ابتدائي ستنطـلق في الفاتح من شـهر أفريل المـقبل

📌_ الأطـفال المعنيون بالتسجيل في السنة الأولى هم مواليـد سنـة 2016 ( من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر)

_ أمـا التحضيري فهم مواليـد 2017 ( من 1 جانفي إلى أن ينتهي عدد المقاعد )

📌الأطفال المسجلون في التحضيري ينتقلون بنفس الملف و لا يعـاد تسجيلهم مرة أخـرى

📌_ لتسجيل طفلك بتخفيض السن يجب تسجيله في التحضيري أولا ثم تقديم طـلب خطي موجـه إلى مدير المـدرسة و بعدها انتظار الـرد من مديريـة التربيـة(نموذج طلب خطي👇)
📌 _ تخفيض السن يخص فقط الأطفال المولودين في جانفي ، فيفري ، مارس 2017 و لا يخص أطفال التحضيري
#تحـياتي 👒💙
 
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