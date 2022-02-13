كناشة طموحة للانجاز ( تحدّي ذوات الهمة )

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهلا بالطيبات هذا الموضوع سأجعله كناشة إنجازي في استماع الصوتيات لاستغلال أوقات الأعمال المنزلية

في الحقيقة أمشي بالتوازي في سماع أكثر من سلسلةوكل السلاسل كنت قد بدأتها سابقا

و سأدون كل جمعة إنجازي في رد في هذا الموضوع و كلما أتممت سلسلة عوضتها بأخرى و هكذا

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