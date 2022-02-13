كناشة طموحة للانجاز ( تحدّي ذوات الهمة )

طموحة
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 27 أوت 2016
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهلا بالطيبات هذا الموضوع سأجعله كناشة إنجازي في استماع الصوتيات لاستغلال أوقات الأعمال المنزلية
في الحقيقة أمشي بالتوازي في سماع أكثر من سلسلةوكل السلاسل كنت قد بدأتها سابقا
و سأدون كل جمعة إنجازي في رد في هذا الموضوع و كلما أتممت سلسلة عوضتها بأخرى و هكذا
أهلا بالطيبات هذا الموضوع سأجعله كناشة إنجازي في استماع الصوتيات لاستغلال أوقات الأعمال المنزلية
في الحقيقة أمشي بالتوازي في سماع أكثر من سلسلةوكل السلاسل كنت قد بدأتها سابقا
و سأدون كل جمعة إنجازي في رد في هذا الموضوع و كلما أتممت سلسلة عوضتها بأخرى و هكذا