كناشة طموحة للانجاز ( تحدّي ذوات الهمة )

طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,710
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهلا بالطيبات هذا الموضوع سأجعله كناشة إنجازي في استماع الصوتيات لاستغلال أوقات الأعمال المنزلية
في الحقيقة أمشي بالتوازي في سماع أكثر من سلسلةوكل السلاسل كنت قد بدأتها سابقا
و سأدون كل جمعة إنجازي في رد في هذا الموضوع و كلما أتممت سلسلة عوضتها بأخرى و هكذا
 
طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,710
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلاسل المعنية :
1_شرح تكفة الأخيار للشيخ عبد الرزاق البدر
2_شرح كفاية المتعبد و تحفة المتزهد للشيخ عبد الرزاق البدر
3_دورة يا بني إنّي معلِّمك للشيح حسين عبد الرزاق
4_ المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
 
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