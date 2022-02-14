كناش السلطانة(تحدي ذوات الهمة)

أما عني فمثابتي أم وربة منزل أحاول استغلال وقتي على قدر الامكان نظرا لضيق الوقت. واحيانا اكون مشغولة بالخياطة كوني لاازال مبتدئة واتعلم. تعليم ابنتي التي تدرس تحضيري وابني صغير احاول اقتناص الوقت.





-قراءة سورة البقرة إن استطعت صباحا دفعة واحدة.

او -تقسيمها على خمس مرات حسب الصلوات الخمس.

-مواصلة قراءة المصحف لاكمال الختمة وعدم هجر القرآن وان اضطررت لقراء ة صفحتين ان كانت عندي ظروف أو ضيوف.

-عدم تضييع الأذكار والسور التي أدخلتها الورد اليومي.

-الاستغفار 1000مرة

-الصلاة على النبي 1000مرة

-سماع درس من الدروس الدينية.



{ماأداوم عليه والتزمت به منذ ثلاثة أشهر:}-قراءة سورة البقرة إن استطعت صباحا دفعة واحدة.او -تقسيمها على خمس مرات حسب الصلوات الخمس.-مواصلة قراءة المصحف لاكمال الختمة وعدم هجر القرآن وان اضطررت لقراء ة صفحتين ان كانت عندي ظروف أو ضيوف.-عدم تضييع الأذكار والسور التي أدخلتها الورد اليومي.-الاستغفار 1000مرة-الصلاة على النبي 1000مرة-سماع درس من الدروس الدينية.