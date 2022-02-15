كن مهذباً

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يتعلّم الأطفال العديد من الأمور من خلال ملاحظة سلوك الكبار ومحاولة تقليده بأنفسهم، مثل كيفية التفاعل مع الآخرين، فإذا أراد الأبوين تربية أطفالهم ليكونوا مهذبين، فعليهم أن يهتموا بإضافة العديد من العبارات إلى مفرداتهم الخاصة، ومن تلك العبارات (من فضلك) و(شكرا لك)، حتى يتعلّم الأطفال تلك العبارات ويطبقوها بأنفسهم، وبشكل عام إذا رأى الابن أنّ والديه يعاملان الجميع بما فيهم أفراد العائلة أو المعلمين غيرهم باحترام وتهذيب، فمن المرجّح أنّ الأطفال سيقومون بذلك أيضاً.
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,433
النقاط
491
نعم تلك حقيقه ، العلم في الصغر كالنقش في الحجر فتعليم الاطفال السلوك والتصرفات المهذبة والمحببه ستنعكس ايجابا على سلوكياته في الكبر ..
 
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