لا تتعاطف مع أشخاص فشلوا في الأحتفاظ بك، فلا تصدق أن غفرانك للزلات يزيد من حجمك في أعينهم، فقد أنتهى زمن الكريم الذي إذا أكرمته ملكته

لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر .. فكلاهما نفس اللون .. ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة ! كذلك هم البشر

دائما .. ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسن الإختي

هناك قلوب تنكر الجميل عند وجود البديل

وهناك قلوب ترفض البديل مهما كان جميل

أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس

عندما تتحدث النقود تسكت الحقيقة

بعض الناس سوف يتركونك ولكن هذه ليست نهاية قصتك بل هي نهاية دورهم في قصتك لا أكثر

نحن مجتمع أن أردنا العجلة قلنا خير البر عاجله .. وأن أردنا المماطلة قلنا كل تأخيره فيها خيره .. المسألة مزاجية لا أكثر

نصيحة .. لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين .. الأولى لك معزه، والثانيه تراها لك مذله

عندما يكبر الإنسان يكتب بقلم حبر وليس رصاص .. حتى يتعلم أن محو الأخطاء لم يعد سهلًا..!

أكره الكذب وخاصة عندما يرتبط بالمشاعر ..

نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين .. ونصف الأدب عدم التدخل في ما لا يعنيك .. ونصف الحكمة الصمت.!

همسة أخيرة • لا يهمني شكلك، قبيلتك، لون بشرتك، عمرك، منصبك ولا أموالك .. تهمني شخصيتك وعقليتك وأخلاقك وعلى هذا الاساس ستستمر علاقتي معك وسأحترمك جدا .. هذه هي المبادئ الطيبة