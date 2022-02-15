لا تتعاطف مع أشخاص

سعد606
:: عضو مُتميز ::
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لا تتعاطف مع أشخاص فشلوا في الأحتفاظ بك، فلا تصدق أن غفرانك للزلات يزيد من حجمك في أعينهم، فقد أنتهى زمن الكريم الذي إذا أكرمته ملكته
لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر .. فكلاهما نفس اللون .. ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة ! كذلك هم البشر
دائما .. ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسن الإختي
هناك قلوب تنكر الجميل عند وجود البديل
وهناك قلوب ترفض البديل مهما كان جميل
أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس
عندما تتحدث النقود تسكت الحقيقة
بعض الناس سوف يتركونك ولكن هذه ليست نهاية قصتك بل هي نهاية دورهم في قصتك لا أكثر
نحن مجتمع أن أردنا العجلة قلنا خير البر عاجله .. وأن أردنا المماطلة قلنا كل تأخيره فيها خيره .. المسألة مزاجية لا أكثر
نصيحة .. لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين .. الأولى لك معزه، والثانيه تراها لك مذله
عندما يكبر الإنسان يكتب بقلم حبر وليس رصاص .. حتى يتعلم أن محو الأخطاء لم يعد سهلًا..!
أكره الكذب وخاصة عندما يرتبط بالمشاعر ..
نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين .. ونصف الأدب عدم التدخل في ما لا يعنيك .. ونصف الحكمة الصمت.!
همسة أخيرة • لا يهمني شكلك، قبيلتك، لون بشرتك، عمرك، منصبك ولا أموالك .. تهمني شخصيتك وعقليتك وأخلاقك وعلى هذا الاساس ستستمر علاقتي معك وسأحترمك جدا .. هذه هي المبادئ الطيبة
لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر .. فكلاهما نفس اللون .. ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة ! كذلك هم البشر
دائما .. ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسن الإختي
هناك قلوب تنكر الجميل عند وجود البديل
وهناك قلوب ترفض البديل مهما كان جميل
أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس
عندما تتحدث النقود تسكت الحقيقة
بعض الناس سوف يتركونك ولكن هذه ليست نهاية قصتك بل هي نهاية دورهم في قصتك لا أكثر
نحن مجتمع أن أردنا العجلة قلنا خير البر عاجله .. وأن أردنا المماطلة قلنا كل تأخيره فيها خيره .. المسألة مزاجية لا أكثر
نصيحة .. لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين .. الأولى لك معزه، والثانيه تراها لك مذله
عندما يكبر الإنسان يكتب بقلم حبر وليس رصاص .. حتى يتعلم أن محو الأخطاء لم يعد سهلًا..!
أكره الكذب وخاصة عندما يرتبط بالمشاعر ..
نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين .. ونصف الأدب عدم التدخل في ما لا يعنيك .. ونصف الحكمة الصمت.!
همسة أخيرة • لا يهمني شكلك، قبيلتك، لون بشرتك، عمرك، منصبك ولا أموالك .. تهمني شخصيتك وعقليتك وأخلاقك وعلى هذا الاساس ستستمر علاقتي معك وسأحترمك جدا .. هذه هي المبادئ الطيبة