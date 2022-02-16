آخر أخبار حالةالاخ قولدن Golden Man

السلام عليكم

قبل أيام أخبرنا الاخ قولدن ​

أنه أصيب

بمتحور أوميكرون

و بعدها مباشرة غاب و لم يظهر عنه أي خبر

حاولنا التواصل معه عبر وسائل التواصل

حينها لم نجد له أي أثر او خبر



اليوم و لله الحمد

قدرنا الوصول اليه هاتفيا



الاخ قولدن مايزال في حالة علاج من الوباء المتحور

لكن حالته تحسنت و عليه مواصلة العلاج ليصل الشهر



الاخ قولدن يسلم عليكم فردا فردا

و يسألكم الدعاء له



فلا تنسوه من دعواتكم اخواني​