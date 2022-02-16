آخر أخبار حالةالاخ قولدن Golden Man

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 14,263
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
قبل أيام أخبرنا الاخ قولدن
قبل أيام أخبرنا الاخ قولدن
أنه أصيب
بمتحور أوميكرون
و بعدها مباشرة غاب و لم يظهر عنه أي خبر
حاولنا التواصل معه عبر وسائل التواصل
حينها لم نجد له أي أثر او خبر
اليوم و لله الحمد
قدرنا الوصول اليه هاتفيا
الاخ قولدن مايزال في حالة علاج من الوباء المتحور
لكن حالته تحسنت و عليه مواصلة العلاج ليصل الشهر
الاخ قولدن يسلم عليكم فردا فردا
و يسألكم الدعاء له
فلا تنسوه من دعواتكم اخواني
بمتحور أوميكرون
و بعدها مباشرة غاب و لم يظهر عنه أي خبر
حاولنا التواصل معه عبر وسائل التواصل
حينها لم نجد له أي أثر او خبر
اليوم و لله الحمد
قدرنا الوصول اليه هاتفيا
الاخ قولدن مايزال في حالة علاج من الوباء المتحور
لكن حالته تحسنت و عليه مواصلة العلاج ليصل الشهر
الاخ قولدن يسلم عليكم فردا فردا
و يسألكم الدعاء له
فلا تنسوه من دعواتكم اخواني