آخر أخبار حالةالاخ قولدن Golden Man

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,263
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
قبل أيام أخبرنا الاخ قولدن

أنه أصيب
بمتحور أوميكرون
و بعدها مباشرة غاب و لم يظهر عنه أي خبر
حاولنا التواصل معه عبر وسائل التواصل
حينها لم نجد له أي أثر او خبر

اليوم و لله الحمد
قدرنا الوصول اليه هاتفيا

الاخ قولدن مايزال في حالة علاج من الوباء المتحور
لكن حالته تحسنت و عليه مواصلة العلاج ليصل الشهر

الاخ قولدن يسلم عليكم فردا فردا
و يسألكم الدعاء له

فلا تنسوه من دعواتكم اخواني
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,384
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
الحمد لله على سلامته كثير منا لا يعرف الفرق بين دالتا واوميكرون انا مرضت بيهم للزوج دالتا صعبة وفبها خطر موت بزاف واختي كانت من ضحايا دالتا2 ربي يرحمها وحكمتني انا الأوميكرون اصعب من الاولى فالحالة اوميكرون يحكموك اعراض غير دالتا ويروح تظن انك بريت يعاوديحكمك وتبقى الكحة لأيام دالتا سمانة او زوج تبرا اوميكرون يتخبى ويرجعلك وفبه بزاف انور اوجاع ظهر وكحة وحمى باردة وضيق تنفس
الله يشفيه ويشفي كل المرض بلغوا سلامي ودعائي بالشفاء
 
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