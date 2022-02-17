راحولو فرانات..

سلام ليكيب..جامي درت سوجي هنا بصح معليش نجربو ياك باطوليسليووم ديبلاصيت ف ترونسبور شرق-غرب عندي مدة طويلة مطلعتش ف ترونسبور.. ايا و من زهري الشباب طلعت ف لبلايص لولين.. جينا بيا مالغري حس البكا تاع بزوز بصح معليهش الكيت و موسيقى مسمعتش حسهم.. ms لبروبلام جوست لحقنا الشلف طلع واحدالأخ الله يبارك يوزن.. كشغل فان دايك تع ليفربول راك تيماجيني.. وأنا شوي منبانش قدامو الله غالب ملي نشفا لروحي نوزن 59_60kg منفوتهاش.. طبعني لصقني فلكارو.. هو ف الحق يحكي أنتيك و دخلها بلاسياست (خليك من الغنا...الخ) مالغري نسمع كلاسيك ومام كيتماني سافا مش من نوعية رديئة مكاش حس.. شوية هكا بدا يداصر فاص آفاص وانا منحملش سورتو لي يسقسو فليديطاي بارسونال.. علاش مداير هكا لشعرك..!! نتا منين..!! وين تخدم..!! وين بيها..!! واللبسة مالها مقطعة..!! كشغل وبعد كل سؤال يرمي ضحكة هكا تع شغل يعرفني هدا شحال ولا منعرف عليه..الفايدة لعبلي ع المورال مليح مليح.. وانا مقادرو.. كلمة زوج منزيدلوش.. حتى طاح فسوجي تاع نتوما راسيزم..!! افتجأت.. مالغري شاوية جامي وعمرهم لاكانو راسيست.. بلعكس مام حنا نسوفرو منها هاذ لعفسة..... سوجي طويل وتعمقنا فيه حتى وين توشيتو بلهدرة بدل بلاصتو.. شغل مرG مني..حبيت نقول زوج امورات هكا برك..-لحاجة لولة كاش عفسة طبيعية نسمان شوي.. كنت من نوع لي ياكل وميبان عليه والو.. ودوكا مام لماكلة متجيش في بالي مامبا..- لحاجة الزاوجه.. علاه لالجيريان ديفوا يحكي بثقة كبيرة ومام يتجاوز ع لوخرين تبالو عادي.. صحانية لوجه ماشي مليحة سورتو مع وحد غريب نورمالمو.. مفهمتش علاه شي ناس يحكو بلا فرانات من سوجي لسوجي ونورمال..ايا تهلو.. نوصل ل سطيف نزيدلكم وحدة تاع طاكسيور..ملاحظة: الطاكسيور كائن أكثر خطورة من الأخ هذا ههه