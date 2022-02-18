{ تحدي ذوات الهمة } كناشة أونجين 💜

ONjINE
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السلام عليكم حبيباتي
اتمنى ان تكونوا بخيير ،
اذا هنا مساحة لاضع فيها ماتيسر لي سماعه ووجدته مفيده فأشاركه معكن لتعم الفائدة بإذن الله
وننطلق من اول اسبووع
بداية اذكر نفسي واخواتي المشاركات في التحدي ان يعقدن النية كي يكون لمرضاة الله سبحانه وتعالى اولا و يحققن النفع لغيرهم من المسلمات اللواتي تعسر عليهم الاستزادة من بقية العلوم لضيق وقتهن او لظروف ...
ساضع فقط نقاط وعنواين، ربما عندما اجد وقتا الخص مااستطعت ان شاء الله
هذا الاسبوع لم اجد وقتا كثيرا رغم ذلك استمعت لماشاء الله من الصوتيات..
محاضرات متفرقة حول الخشوع في الصلاة، فضل الصلاة في اول الوقت، جبران الصلاة، اوقات كل صلاة،
مهم جدا ان نشاهد فديوهات حول مواضيع كهاته، بالمناسبة كلها مواد تُرسل الينا في برنامج شاركت فيه سابقا ..
محاضرات دراسية لمادتي العقيدة والفقه حول : الصلاة،) صلاة الجمعة، اهل الاعذار، الكسوف، العيدين، سجود التلاوة ، سجود الشكر اما العقيدة درسنا تحديدا باب الايمان بالكتب والملائكة وقبله محاضرة تكميلية عن الايمان بالاسماء والصفات وهكذا اجتزنا الامتحانات في كل المواد وخلصنا اول مرحلة ولله الحمد حصلت على الشهادة قبل قليل
محاضرة وفديوهات يوتيوب متفرقة حول خطورة افلام نيتفليكس والمسلسلات والانمي
لاني اجدها اجتاحت بيوتنا بشكل رهيب وصرنا نعتبرها جزءا من ايامنا..ولاندري خطرها علينا كشباب مسلم
بودكاست حول القرآن واثره في حياتنا
وطبعا مراجعة بضع سور سماعا
هذا مااستطعت اليه سبيله، فاللهم ارزقنا البركة في الوقت
وانتن الى ماذا اسمعتن يارفيقات؟
في امان الله
اتمنى ان تكونوا بخيير ،
اذا هنا مساحة لاضع فيها ماتيسر لي سماعه ووجدته مفيده فأشاركه معكن لتعم الفائدة بإذن الله
وننطلق من اول اسبووع
بداية اذكر نفسي واخواتي المشاركات في التحدي ان يعقدن النية كي يكون لمرضاة الله سبحانه وتعالى اولا و يحققن النفع لغيرهم من المسلمات اللواتي تعسر عليهم الاستزادة من بقية العلوم لضيق وقتهن او لظروف ...
ساضع فقط نقاط وعنواين، ربما عندما اجد وقتا الخص مااستطعت ان شاء الله
هذا الاسبوع لم اجد وقتا كثيرا رغم ذلك استمعت لماشاء الله من الصوتيات..
محاضرات متفرقة حول الخشوع في الصلاة، فضل الصلاة في اول الوقت، جبران الصلاة، اوقات كل صلاة،
مهم جدا ان نشاهد فديوهات حول مواضيع كهاته، بالمناسبة كلها مواد تُرسل الينا في برنامج شاركت فيه سابقا ..
محاضرات دراسية لمادتي العقيدة والفقه حول : الصلاة،) صلاة الجمعة، اهل الاعذار، الكسوف، العيدين، سجود التلاوة ، سجود الشكر اما العقيدة درسنا تحديدا باب الايمان بالكتب والملائكة وقبله محاضرة تكميلية عن الايمان بالاسماء والصفات وهكذا اجتزنا الامتحانات في كل المواد وخلصنا اول مرحلة ولله الحمد حصلت على الشهادة قبل قليل
محاضرة وفديوهات يوتيوب متفرقة حول خطورة افلام نيتفليكس والمسلسلات والانمي
لاني اجدها اجتاحت بيوتنا بشكل رهيب وصرنا نعتبرها جزءا من ايامنا..ولاندري خطرها علينا كشباب مسلم
بودكاست حول القرآن واثره في حياتنا
وطبعا مراجعة بضع سور سماعا
هذا مااستطعت اليه سبيله، فاللهم ارزقنا البركة في الوقت
وانتن الى ماذا اسمعتن يارفيقات؟
في امان الله