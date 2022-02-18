{ تحدي ذوات الهمة } كناشة أونجين 💜

السلام عليكم حبيباتياتمنى ان تكونوا بخيير ،اذا هنا مساحة لاضع فيها ماتيسر لي سماعه ووجدته مفيده فأشاركه معكن لتعم الفائدة بإذن اللهوننطلق من اول اسبووعبداية اذكر نفسي واخواتي المشاركات في التحدي ان يعقدن النية كي يكون لمرضاة الله سبحانه وتعالى اولا و يحققن النفع لغيرهم من المسلمات اللواتي تعسر عليهم الاستزادة من بقية العلوم لضيق وقتهن او لظروف ...ساضع فقط نقاط وعنواين، ربما عندما اجد وقتا الخص مااستطعت ان شاء اللههذا الاسبوع لم اجد وقتا كثيرا رغم ذلك استمعت لماشاء الله من الصوتيات..محاضرات متفرقة حول الخشوع في الصلاة، فضل الصلاة في اول الوقت، جبران الصلاة، اوقات كل صلاة،مهم جدا ان نشاهد فديوهات حول مواضيع كهاته، بالمناسبة كلها مواد تُرسل الينا في برنامج شاركت فيه سابقا ..محاضرات دراسية لمادتي العقيدة والفقه حول : الصلاة،) صلاة الجمعة، اهل الاعذار، الكسوف، العيدين، سجود التلاوة ، سجود الشكر اما العقيدة درسنا تحديدا باب الايمان بالكتب والملائكة وقبله محاضرة تكميلية عن الايمان بالاسماء والصفات وهكذا اجتزنا الامتحانات في كل المواد وخلصنا اول مرحلة ولله الحمد حصلت على الشهادة قبل قليلمحاضرة وفديوهات يوتيوب متفرقة حول خطورة افلام نيتفليكس والمسلسلات والانميلاني اجدها اجتاحت بيوتنا بشكل رهيب وصرنا نعتبرها جزءا من ايامنا..ولاندري خطرها علينا كشباب مسلمبودكاست حول القرآن واثره في حياتناوطبعا مراجعة بضع سور سماعاهذا مااستطعت اليه سبيله، فاللهم ارزقنا البركة في الوقتوانتن الى ماذا اسمعتن يارفيقات؟في امان الله