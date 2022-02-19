الأمور الثالث : لابد من معرفة كيفية ممارسة هذه الحياة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
واليكم بعض المهارات النفسية لبداية الحياة الزوجية الصحيحة :
أولاً: فن تبديد المخاوف :
1- أهم أمر أنه كل ما تسمعه من الآخرين إنما هو تجاربهم الشخصية وليس بالضرورة أن تسير الأمور معك كما سارت معهم .
2- أعط نفسك وشريكتك الوقت الكافي لكي تتعرف عليها وتتعرف عليك.
3- حاول أن تشعر الطرف الآخر بمدى رضاك وإعجابك بما يقوم به أو العكس في حالة عدم رغبتك في أمرٍ أو سلوك معين والتوقعات الإيجابية وإعلانها يساعد الطرف الآخر على تحقيقه .
4- تعلم أن تثني وتشجع وليكن ذلك الأغلب ولا تقلب الصورة .
5- من الجفاء عدم المشاركة في الإهتمامات والهموم .
 
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