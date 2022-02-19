الأمور الثالث : لابد من معرفة كيفية ممارسة هذه الحياة

أولاً: فن تبديد المخاوف :

1- أهم أمر أنه كل ما تسمعه من الآخرين إنما هو تجاربهم الشخصية وليس بالضرورة أن تسير الأمور معك كما سارت معهم .

2- أعط نفسك وشريكتك الوقت الكافي لكي تتعرف عليها وتتعرف عليك.

3- حاول أن تشعر الطرف الآخر بمدى رضاك وإعجابك بما يقوم به أو العكس في حالة عدم رغبتك في أمرٍ أو سلوك معين والتوقعات الإيجابية وإعلانها يساعد الطرف الآخر على تحقيقه .

4- تعلم أن تثني وتشجع وليكن ذلك الأغلب ولا تقلب الصورة .

5- من الجفاء عدم المشاركة في الإهتمامات والهموم .