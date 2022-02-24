همسة لكل شباب العرب عن الزواج الحلال

تذهب لخطبة فتاة على سنة الله و رسوله و معك أهم الشخصيات في العائلة ، أبوك ، أمك ، أخوك ... تدخل إلى بيت غريب فتُستقبل إستقبال الرجال و تدخل من الباب معززا مكرما تدخل و تجلس في صدر البيت و في أحسن مجلس فيُقدّم لك أشهى و أغلى المأكولات و المشروبات و الكل يتحدث معك بوقار و احترام ..
ثم تأتي لحظة مقابلة العروس الكل يسمح لك برؤية البنت الرؤية الشرعية تراها و تكلّمها أمام الكل ، أبوها ، و أمها ، و إخوتها .. هل تعلم لماذا ؟ لأنك الصهر و حامي العرض و الظهر نعم الصهر الذي يرفع الرأس و ليس الفتى الطائش الذي يتسلى في الخفاء
الكل يفرحون بك و يشجعونك ، يشجعونك لأنك رجل ، و قصدت الحلال و أرْضَيْتَ الله ثم شهد لك الجميع بذلك
أليس الحلال جميلا
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك . الحمدلله على نعمة الإسلام
ثم تأتي لحظة مقابلة العروس الكل يسمح لك برؤية البنت الرؤية الشرعية تراها و تكلّمها أمام الكل ، أبوها ، و أمها ، و إخوتها .. هل تعلم لماذا ؟ لأنك الصهر و حامي العرض و الظهر نعم الصهر الذي يرفع الرأس و ليس الفتى الطائش الذي يتسلى في الخفاء
الكل يفرحون بك و يشجعونك ، يشجعونك لأنك رجل ، و قصدت الحلال و أرْضَيْتَ الله ثم شهد لك الجميع بذلك
أليس الحلال جميلا
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك . الحمدلله على نعمة الإسلام