التكريم الشهري شهر فيفري 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,053
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتقدم بالشكر والعرفان للعضوة النشيطة لهذا الشهر
@طموحة
بردودها ونقاشاتها
وسلسلتها الهادفة {ذوات الهمة} في منتدى عالم المرأة فهي فكرة جديدة مفيدة.
نهديها وسام
إلى سند ودعم اللمة الذي لاينساها ابدا
أخونا وأبونا اطال الله في عمره
العم الفاضل @فريد أبوفيصل
وموضوعه الرائع {هدفه تحفيز أقلام الأعضاء لكتابة القصص والعمل الجماعي}
قصة اللمة الجزائرية
يتحصل على وسام افضل موضوع
احتراماتي للجميع
نتقدم بالشكر والعرفان للعضوة النشيطة لهذا الشهر
@طموحة
بردودها ونقاشاتها
وسلسلتها الهادفة {ذوات الهمة} في منتدى عالم المرأة فهي فكرة جديدة مفيدة.
نهديها وسام
إلى سند ودعم اللمة الذي لاينساها ابدا
أخونا وأبونا اطال الله في عمره
العم الفاضل @فريد أبوفيصل
وموضوعه الرائع {هدفه تحفيز أقلام الأعضاء لكتابة القصص والعمل الجماعي}
قصة اللمة الجزائرية
قصة منتدى اللمة الجماعية شاركونا الكتابة..
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم قصة اللمة التشاركية أو الجماعية مأدبة كتابية ووليمة أدبية تضرب لكم موعدا جديدا وعلى غير العادة في مجال غريب بأسلوب غير مسبوق مع عالم مغاير للواقع وغير متوقع يحمل بين ثناياه: الخيال المغامرة غوص في المجهول أقصص وٱهرب هي طريقة المشاركة في كتابة هذه...
www.4algeria.com
يتحصل على وسام افضل موضوع
احتراماتي للجميع