التكريم الشهري شهر فيفري 2022

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,053
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتقدم بالشكر والعرفان للعضوة النشيطة لهذا الشهر
@طموحة
بردودها ونقاشاتها
وسلسلتها الهادفة {ذوات الهمة} في منتدى عالم المرأة 🌷🌼🌹فهي فكرة جديدة مفيدة.

نهديها وسام
افضل عضو1.gif


إلى سند ودعم اللمة الذي لاينساها ابدا
أخونا وأبونا اطال الله في عمره
العم الفاضل @فريد أبوفيصل
وموضوعه الرائع {هدفه تحفيز أقلام الأعضاء لكتابة القصص والعمل الجماعي}
قصة اللمة الجزائرية
www.4algeria.com

قصة منتدى اللمة الجماعية شاركونا الكتابة..

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم قصة اللمة التشاركية أو الجماعية مأدبة كتابية ووليمة أدبية تضرب لكم موعدا جديدا وعلى غير العادة في مجال غريب بأسلوب غير مسبوق مع عالم مغاير للواقع وغير متوقع يحمل بين ثناياه: الخيال المغامرة غوص في المجهول أقصص وٱهرب هي طريقة المشاركة في كتابة هذه...
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يتحصل على وسام افضل موضوع

افضل عضو1.gif

احتراماتي للجميع
 
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