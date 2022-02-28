التكريم الشهري شهر فيفري 2022

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم قصة اللمة التشاركية أو الجماعية مأدبة كتابية ووليمة أدبية تضرب لكم موعدا جديدا وعلى غير العادة في مجال غريب بأسلوب غير مسبوق مع عالم مغاير للواقع وغير متوقع يحمل بين ثناياه: الخيال المغامرة غوص في المجهول أقصص وٱهرب هي طريقة المشاركة في كتابة هذه...