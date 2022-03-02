ما قسم لك لن يكون لغيرك ..

aljentel
:: عضو متألق ::
قال تعالى
﴿ ولا تمدن عينيك ﴾
الحسد سوء أدب مع الله
لا تحاتي ولا تُرهق نفسك بالمقارنات ، لأنه كلّما اتسعت عيناك ضاق صدرك ، وارض بما قسمه الله لك واشكره على نعمته تكن أغنى الناس ، وثق تماماً بأنه لا يوجد إنسان على هذه الدنيا أعطاه الله كلّ شيء ، وأن ما تملكه الآن قد يتمناه غيرك طوال حياته وهذا ليس معناه الركون وعدم السعي لطلب الرزق ،
والعاقبه للمتقين ..
﴿ ولا تمدن عينيك ﴾
الحسد سوء أدب مع الله
لا تحاتي ولا تُرهق نفسك بالمقارنات ، لأنه كلّما اتسعت عيناك ضاق صدرك ، وارض بما قسمه الله لك واشكره على نعمته تكن أغنى الناس ، وثق تماماً بأنه لا يوجد إنسان على هذه الدنيا أعطاه الله كلّ شيء ، وأن ما تملكه الآن قد يتمناه غيرك طوال حياته وهذا ليس معناه الركون وعدم السعي لطلب الرزق ،
والعاقبه للمتقين ..