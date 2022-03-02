فطام الطفل بالتدريج

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,059
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علاش الفطام التدريجي أفضل من الفطام المفاجيء للأم وللطفل 🙂؟

🔹 الأم لما تفطم بالتدريج تحمي نفسها من احتقان الثدي أو حدوث التهابات ..
ممكن تاني الأم لو فطمت طفلها فجأة تدخل في اكتئاب وهذا بسبب أنو هرمونات الرضاعة واللي كانت تحسن حالتها المزاجية نقصت فجأة وقل إفرازها بوقف الرضاعة (وخاصة الأمهات اللي جاهم اكتئاب من قبل يردو بالهم)

🔹 أما بالنسبة للطفل فالفطام المفاجىء ممكن يديرلو صدمة نفسية
لأن الرضاعة بالنسبة له ماشي غذاء برك ولكن حنان وأمان ورباط عاطفي بينه وبين أمه ولكن بالفطام التدريجي نقدر نعوض الطفل عن غياب الرضاعة تدريجيا بأنواع اخرى من الاهتمام والرعاية بدون مايشعر أنو في حاجة ناقصاتو مرة واحدة❤
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,059
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
تجربتي في فطام ابني
كان باقيلو شهر ويقفل عامين

حطيت الملح ورضعتو قالي كخخخخ
عاود مرة ثانية زاد ذاق الملح قالي كخخخ

بعدها حاول فليل يرضع تاني قتلو كخ رقد
بصح بقى يتخلع ويبكي

استمريت سمانة والحمد لله نساها
وعاد ياكل الحمد لله
وانتن اخواتي؟
 
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