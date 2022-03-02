فطام الطفل بالتدريج

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
⬅ علاش الفطام التدريجي أفضل من الفطام المفاجيء للأم وللطفل ؟
الأم لما تفطم بالتدريج تحمي نفسها من احتقان الثدي أو حدوث التهابات ..
ممكن تاني الأم لو فطمت طفلها فجأة تدخل في اكتئاب وهذا بسبب أنو هرمونات الرضاعة واللي كانت تحسن حالتها المزاجية نقصت فجأة وقل إفرازها بوقف الرضاعة (وخاصة الأمهات اللي جاهم اكتئاب من قبل يردو بالهم)
أما بالنسبة للطفل فالفطام المفاجىء ممكن يديرلو صدمة نفسية
لأن الرضاعة بالنسبة له ماشي غذاء برك ولكن حنان وأمان ورباط عاطفي بينه وبين أمه ولكن بالفطام التدريجي نقدر نعوض الطفل عن غياب الرضاعة تدريجيا بأنواع اخرى من الاهتمام والرعاية بدون مايشعر أنو في حاجة ناقصاتو مرة واحدة❤
⬅ علاش الفطام التدريجي أفضل من الفطام المفاجيء للأم وللطفل ؟
الأم لما تفطم بالتدريج تحمي نفسها من احتقان الثدي أو حدوث التهابات ..
ممكن تاني الأم لو فطمت طفلها فجأة تدخل في اكتئاب وهذا بسبب أنو هرمونات الرضاعة واللي كانت تحسن حالتها المزاجية نقصت فجأة وقل إفرازها بوقف الرضاعة (وخاصة الأمهات اللي جاهم اكتئاب من قبل يردو بالهم)
أما بالنسبة للطفل فالفطام المفاجىء ممكن يديرلو صدمة نفسية
لأن الرضاعة بالنسبة له ماشي غذاء برك ولكن حنان وأمان ورباط عاطفي بينه وبين أمه ولكن بالفطام التدريجي نقدر نعوض الطفل عن غياب الرضاعة تدريجيا بأنواع اخرى من الاهتمام والرعاية بدون مايشعر أنو في حاجة ناقصاتو مرة واحدة❤