فطام الطفل بالتدريج

تجربتي في فطام ابني

كان باقيلو شهر ويقفل عامين



حطيت الملح ورضعتو قالي كخخخخ

عاود مرة ثانية زاد ذاق الملح قالي كخخخ



بعدها حاول فليل يرضع تاني قتلو كخ رقد

بصح بقى يتخلع ويبكي



استمريت سمانة والحمد لله نساها

وعاد ياكل الحمد لله

وانتن اخواتي؟