قاطو المٓحقن 🍪

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف الأحوال إن شاء الله الكل بخير
قلتلكم المرة اللي فاتت نرجعلكم بوصفة ناجحة هههه اني جيت
درت قاطو كامل نعرفوه بنين وخفيف واقتصادي
قاطو "اللمبوط" أو " المٓحْقٓن " حنا نقولولو " المحقن "
المقادير :
250غ زبدة
4بيضات
كأس ونص سكر
2خميرة الحلوى
ربع كأس زيت
فرينة
طريقة التحضير :
نخلطو الزبدة والسكر والبيض مليييح
ونزيدلهم الزيت ( الزيت اختياري نقدرو نستغناو عليه)
ونزيدو الفرينة والخميرة ونخلطو والعجينة لازم تكون جارية شوية باش يجي هشوش وخفيف
ونشكلو وإلى الفرن
كيف الأحوال إن شاء الله الكل بخير
قلتلكم المرة اللي فاتت نرجعلكم بوصفة ناجحة هههه اني جيت
درت قاطو كامل نعرفوه بنين وخفيف واقتصادي
قاطو "اللمبوط" أو " المٓحْقٓن " حنا نقولولو " المحقن "
المقادير :
250غ زبدة
4بيضات
كأس ونص سكر
2خميرة الحلوى
ربع كأس زيت
فرينة
طريقة التحضير :
نخلطو الزبدة والسكر والبيض مليييح
ونزيدلهم الزيت ( الزيت اختياري نقدرو نستغناو عليه)
ونزيدو الفرينة والخميرة ونخلطو والعجينة لازم تكون جارية شوية باش يجي هشوش وخفيف
ونشكلو وإلى الفرن
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