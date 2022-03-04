حجز موعد الفرض الالكتروني الثالثة ثانوي و رابعة متوسط 2022

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,112
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
رابط حجز مَوعِد الفرض الإِِلِكْترُونِي الثَّـالِثَة ثانوي 2022:
أرضية حجز مواعيد الفرض الإِِلِكْترُونِي للسنة الثَّـالِثَة ثانوي جميع الشعب وَفِي كل المواد التعليمية. وَفِي هَذَا المقال سَوْفَ نبين لكم خطوات وكيفية حجز مَوعِد لإجراء الفرض الإِِلِكْترُونِي للمتعلمين عَنْ بُعْدْ
حجز الفرض الإِِلِكْترُونِي للمراسلة 2022 onefd:
يعلم الديوان الوطني لِلتَّعْلِيمِ والتَّكْوين عَنْ بُعْدْ، أن عملية حجز مَوعِد الفرض الإِِلِكْترُونِي للموسم الدراسي الجاري،لتلاميذ السنة الثَّـالِثَة ثانوي سَوْفَ تكون بداية من يوم الاربعاء 2 مارس 2022 ان شاء الله. عبر المنصة الرقمية التالية:
وللعم تعد نقطة الفرض الإِِلِكْترُونِي نقطة اساسية فِي النجاح والانتقال إِلَى مُسْتَوَى أعلى.، حَسَبَ البرنامج المعمول بِهِ فِي الدراسة عَنْ بُعْدْ.
كيفية حجز مَوعِد الفرض الإِِلِكْترُونِي – الثَّـالِثَة ثانوي 2022:
مِنْ أَجْلِ حجز مَوعِد الفرض الإِِلِكْترُونِي لسنوات الثَّـالِثَة ثانوي، قم بتسجيل الدخول إِلَى الأرضية الرقمية لحجز مواعيد الفرض الإِِلِكْترُونِي “عبر الرابط بالاسفل“
بعدها قم بتسجيل الدخول بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور (يمكن الحصول عَلَيْهَا من صفحة تسجيل مؤكد من هُنَا )
وللتوضيح أكثر لكي تفهم مَا المقصود بحجزواجراء الفرض الإِِلِكْترُونِي تابع مَعَنَا عزيزي الطالب هَذَا الفيديو التوضيحي حول طريقة إختيار مَوعِد إجراء الفرض الإِِلِكْترُونِي للمتعلمين بالمراسلة
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت