﷽

#الأصول_الثلاثة

اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل .

(الأولى ) العلم

( الثانية ) العمل به

( الثالثة ) الدعوة إليه

( الرابعة ) الصبر على الأذى فيه

(اعلم ) رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن .

( الأولى )

( الثانية)

( الثالثة )

(اعلم ) أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ! وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها

وأعظم ما أمر الله به التوحيد

وأعظم ما نهى عنه الشرك

الأصول الثلاثة:

الأصل الاول: معرفة العبد لربه

ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه

بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما

والرب هو المعبود

( وأنواع العبادة )

فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة .

المرتبة الأولى الإسلام:

المرتبة الثانية الإيمان :

المرتبة الثالثة : الإحسان

الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش ، وقريش من العرب ، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون .

ورؤسهم خمسة